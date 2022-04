Von der Leyen besucht Modi in Indien

Neu-Delhi. Die EU und Indien haben eine engere Zusammenarbeit bei Handel und Technologie vereinbart. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der indische Regierungschef Narendra Modi gaben am Montag in Neu-Delhi den Startschuss für einen gemeinsamen Handels- und Technologierat (Trade and Technology Council, TTC). Vorbild sei die bereits bestehende Kooperationsplattform mit den USA, sagte von der Leyen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine bemühen sich sowohl die EU als auch die USA und Großbritannien um die Gunst Indiens, das traditionell gute Beziehungen zu Russland pflegt. (AFP/jW)