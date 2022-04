Dann verschwindet das Kind

Tom Hines Das lyrische Ich lebt weiter: Ocean Vuong

Der Tod ist ein ständiger Begleiter der Sprache. Indem sie etwas festzuhalten sucht, kündet sie von seinem Verlust. Ein Wort versucht, einen Laut nachzubilden, ein Name fixiert einen Menschen, abstrahiert von ihm, und kommt nicht umhin, gerade dadurch dessen Abwesenheit zu bezeugen. Jedes Mal, schrieb der Philosoph Jacques Derrida, wenn man jemanden zu Lebzeiten rufe, tue man dies »in Gedenken an«. So tief und schwer in Gedanken beginnt man den Gedichtband des vietnamesisch-US-amerikanischen Autors Ocean Vuongs zu lesen. Er widmet ihn seiner Mutter, »die vorausgerufen wurde«. Die Verstorbene ist den Lesern Vuongs gut bekannt. Sein autobiographischer Debütroman »Auf Erden sind wir kurz grandios«, ein internationaler Bestseller, folgte der Form eines Briefes an die Mutter, eines Briefes, den sie nicht lesen konnte, weil sie Analphabetin war. Bald nach Erscheinen des Romans starb sie an Krebs.

Nicht nur im Titel des nun in der Übersetzung von Anne-Kristin Mittag auf Deutsch erschienenen neuen Lyrikbandes sind die Spuren ihres Todes erkennbar. »Zeit ist eine Mutter« ist ein Trauerbuch, der Sohn nähert sich seinem Verlust auf verschiedenen Wegen. Im Text »Amazon-Verlauf eines ehemaligen Nagelstudio-Mitarbeiters« wählt er einen dokumentarischen Ansatz und listet die Bestellungen von Lendenwirbelstützen, Gehgestellen und Schmerzmitteln auf – als nüchternes Inventar einer persönlichen Katastrophe. Am Ende, nach der Lieferung der Urne, kehrt der Winter ein, mit »Wollsocken, grau, 1 Paar« schließt das Gedicht.

In »Liebe Rose« blickt er auf das Leben der Verstorbenen zurück, auf die Verfolgung in Vietnam, den gewaltsamen Tod des Bruders, ihren Kampf in den USA um eine Zukunft für ihren Sohn, um etwas Respekt; »hör doch mal auf über deine / Mutter zu schreiben sagten sie / aber ich kann die Rose einfach nicht abtöten sie blüht als mein eigener rosa Mund wieder auf«, heißt es da. Das Schreiben des 33jährigen findet hier seinen Ausgang im Verlust, doch kann es ihn auch verwinden, können Wörter heilen? Am Schluss des Textes, wie eine zweifache Erklärung – für die Tote und die Analphabetin –, beschreibt er ihr seine Verse als »Leichen die ich / nebeneinander aufs / Papier lege um dir zu sagen / dass unsere Gegenwart nicht zu spät war«.

Roland Barthes, den Vuong zitiert, hat ebenfalls von seiner verstorbenen Mutter geschrieben, sein Standardwerk zur Fotografietheorie »Die helle Kammer« wird oft als der Roman bezeichnet, den der Philosoph nie geschrieben habe. Darin betrachtet er Fotos aus dem Nachlass der kürzlich Verstorbenen, sucht nach ihrem Wesen, nach dem einen Bild, das ihr wirklich entspricht, um sie vor seinen Augen wiederauferstehen zu lassen. Auch Vuong verwendet sein Medium, die Literatur, im magischen Sinne. Er arrangiert starre Zeichen, um dem Vergangenen eine Lebendigkeit abzuringen, der kalten Struktur der Sprache, dem ewigen »Zu spät« etwas Hoffnung abzutrotzen.

Und am Ende scheint es ihm zu gelingen, doch in einer umgekehrten Bewegung, nicht im Festhalten des Sohnes an der Mutter, sondern im Loslassen, in der Trauerarbeit, in einer geradezu klassisch psychoanalytisch zu nennenden Szene: »Holzarbeiten am Ende der Welt« heißt der letzte Text des Bandes, das lyrische Ich begegnet darin auf einem Feld seinem jüngeren Alter Ego: »Als wir die Holzfäller herannahen hörten, die die Vergangenheit rodeten, um die Zukunft aufzubauen, begann der Junge zu weinen«, der Ältere greift nach einer Waffe, um sie fortzujagen, doch findet er sie nicht: »Sie musste mir herausgefallen sein, als ich weiter oben an der Straße meine Sprache begrub / Schon gut, sagte der Junge endlich. Ich verzeihe dir.« Dann verschwindet das Kind, nur sein Ninja-Turtles-Shirt bleibt im Gras. Mit der Mutter stirbt hier also auch das Kind im Mann, und das lyrische Ich kann als jemand anderes weiterleben, als jemand, der sich seinen Ort auf der Welt selbst wählt. »& ich war frei«, lautet der letzte Vers.