»Nicht jeder wurde mit Anabolika vollgepumpt«

imago sportfotodienst »Für diese ganze Quälerei hatte ich mich nach meinem ersten Weltmeistertitel sogar noch bedankt« – Jens Lehmann hätte sich sein Leben leichter gewünscht (bei Olympia 1992)

Jüngst waren Sie gemeinsam mit Frank Ullrich, dem Vorsitzenden des Sportausschusses des Bundestages, in Lausanne und haben mit dem Vorsitzenden des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, unter anderem über Ihre Idee vom »dauerhafter Olympia-Standort« gesprochen. Was hat es damit auf sich?

Schon länger beschäftigt mich die Frage, ob es sinnvoll wäre, künftig Olympische Spiele stets am selben Ort auszurichten. Meines Erachtens hätte das viele Vorteile. Über das Ende der Rotation sollte das IOC ernsthaft nachdenken, diese Diskussion sollte man führen. Der Grundgedanke ist ja, dass sich die Jugend der Welt alle vier Jahre zum sportlichen Wettkampf trifft. Das muss nicht zwingend immer in einem anderen Land oder auf einem anderen Kontinent sein. Der Ort dafür ist dabei meines Erachtens eher zweitrangig, vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit.

Sie meinen, man bräuchte nicht alle vier Jahre neue Sportstätten?

Immer wieder neue Infrastrukturen nur für die kurze Dauer der Spiele würden überflüssig. Sämtliche Sportstätten und anderen Einrichtungen könnten alle vier Jahre wieder benutzt werden. Der ständige Neubau wäre nicht mehr nötig, so könnten Ressourcen und Umwelt geschont werden. Im Gegenteil könnten diese olympischen Sportstätten im Laufe der Zeit ihre eigene Aura bekommen, sozusagen heilige und verehrte Stätten werden, mit einem ganz speziellen, für Sportler vielleicht sogar Ehrfurcht einflößenden Charakter. Olympische Spiele nicht mehr an verschiedenen Orten zu veranstalten, würde außerdem eine Menge an Kosten sparen, weil sich nicht mehr verschiedene Kandidaten darum bemühen müssten. Allein mit dem Wegfall der aufwendigen Bewerbungsverfahren wären beträchtliche Summen einzusparen, die für andere Zwecke im Sport zur Verfügung stünden.

Wie hat IOC-Chef Bach darauf reagiert?

Er hat deutlich gemacht, dass Nachhaltigkeit für die Zukunft von Olympia von enormer Bedeutung ist. Trotzdem ist es noch lange nicht soweit, dass die Idee eines ständigen Ausrichters heute oder morgen eine Chance hätte. Vorläufig will das IOC weiter wie bisher rotieren. Und mit dem Zuschlag für Paris 2024, Mailand 2026, Los Angeles 2028 und Brisbane 2032 sind bereits die Weichen für die nächsten zehn Jahre gestellt. Realistisch ist für mich ein Zeithorizont ab 2040.

Zuvor sollte es aber noch einmal Olympische Spiele in Deutschland geben, auch darüber haben Sie in Lausanne gesprochen.

Seit den Spielen von München sind inzwischen 50 Jahre vergangen. Es wäre wieder einmal an der Zeit. Mit Blick auf unsere Infrastruktur, nicht nur bei den Sportstätten, sollten wir in der Lage sein, sehr nachhaltige Spiele zu organisieren. Das A und O bei diesem Vorhaben ist jedoch, die Bevölkerung dafür zu begeistern. Leider ist uns das bei den letzten Anläufen nicht gelungen – im Gegensatz zur Bewerbung von Leipzig für die Spiele 2012.

Sie sind Olympiasieger im Bahnradsport 1992 und 2000, Frank Ullrich gewann Biathlon-Gold 1980 in Lake Placid. Ist Ihre gemeinsame Visite beim IOC auch als Zeichen für den sportpolitischen Schulterschluss von Ihnen als CDU-Abgeordneten aus Sachsen und Ihrem SPD-Kollegen aus Thüringen zu deuten?

So kann man das sehen. Zwei Olympiasieger gleichzeitig gab es noch nie im Bundestag und im Sportausschuss. Das ist eine Qualität für sich und ein Potential, das meines Erachtens unabhängig von Parteipolitik und ideologischen Unterschieden dem Sport zugute kommen sollte. Da bin ich Pragmatiker. Wir wollen doch alle über Parteigrenzen hinweg die guten Bedingungen für den Spitzensport erhalten oder noch verbessern.

Aktuell gibt es Forderung aus Ihrer Fraktion, dass Ullrich den Ausschussvorsitz räumen soll, da er damit qua Amt dem Aufsichtsrat der Nationalen Doping-Agentur, NADA, angehört und das im Widerspruch zu seinen eventuellen Dopingverstrickungen stünde. Von seinem NADA-Amt ist er inzwischen zurückgetreten. Genügt das?

Das ist meines Erachtens etwas seltsam gelaufen, dieses Thema hätte man schon bei der Konstituierung des Ausschusses vorab klären sollen. Sicher gab es in der DDR ein Staatsdopingsystem, trotzdem wurde da nicht jeder von früh bis spät mit Anabolika vollgepumpt. Jede leistungssportliche Karriere ist sehr individuell zu betrachten, und den Betreffenden sollte die Chance eingeräumt werden, sich zu erklären und das ehrlich aufzuarbeiten. Ich bin kein Prophet, könnte mir aber vorstellen, dass ein anderer Abgeordneter den Sitz im NADA-Aufsichtsrat einnehmen könnte.

Wie froh sind Sie persönlich darüber, Ihre eigenen Olympia- und WM-Medaillen nicht in der Ära des DDR-Leistungssports errungen zu haben, sondern nach der »Wende«?

Meine erste Weltmeisterschaft habe ich zum Glück erst 1989 in Lyon erlebt und bin heilfroh darüber. Als ich mit 13 Jahren auf die Kinder- und Jugendsportschule nach Leipzig kam, hatten wir dort eine echte Radsportklasse mit einem Dutzend Jungs im selben Alter. Zwei Jahre später war ich als einziger übrig. Das zeigt, wie knallhart die sportliche Auslese damals gewesen ist. Mir ist schon als Kind eingeimpft worden, dass Leistungssport vor allem hartes, diszipliniertes Training bedeutet. Und für diese ganze Quälerei hatte ich mich nach meinem ersten Weltmeistertitel bei meinem Trainer sogar noch bedankt.