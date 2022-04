Neu erschienen

Arbeiterstimme

In der Arbeiterstimme aus Nürnberg fragt sich Emil Berger, ob das Ergebnis der Präsidentschschaftswahl in Chile als »linker Erfolg« beschrieben werden kann. Die Regierung des neuen Präsidenten Gabriel Boric werde »keine linke Politik umsetzen«. Auch die Arbeit der verfassungsgebenden Versammlung werfe Fragen auf: Irritierend sei, dass sie sich offiziell von der EU beraten lasse, die danach strebe, »alles nach den Gesetzen des Marktes zu organisieren«. Das sei genau das Gegenteil von dem, »was viele Delegierte wollen«. Zudem entstehe der Eindruck, dass sich die Versammlung mit vielen Dingen beschäftige, »nur nicht mit dem Schreiben einer neuen Verfassung«. Außerdem: Texte zur Aktualisierung der Klassenanalyse, über »Klassismus« als »neuen Begriff im linken Milieu« und den »NATO-Prolog des Ukraine-Krieges«. (jW)

Arbeiterstimme. Zeitschrift für marxistische Theorie und Praxis, Nr. 215 (Frühjahr 2022), 31 Seiten, 3 Euro, Bezug: ­Arbeiterstimme, Postfach 91 03 07, 90261 Nürnberg; E-Mail: ­redaktion@­arbeiterstimme.org

Der Funke

Im Funke schreibt Rob Kunkel über die Wohnungsnot in Würzburg und »eines der bisher traurigsten Kapitel des privaten Wohnungsmarktes« in der fränkischen Stadt. Christian Andrasev nimmt die »horrenden Treibstoffpreise und ihre Profiteure« in den Blick. Über die Tarifrunde im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst schreibt Laura Elsner. Dennis Uzon kritisiert die Initiative »Letzte Generation« als »Produkt von Reformismus und Perspektivlosigkeit«. (jW)

Der Funke – Marxistische Linke, Nr. 2/2022, 23 Seiten, 2 Euro, Bezug: Der Funke e. V., Postfach 2112, 65011 Wiesbaden, E-Mail: redaktion@derfunke.de

Welttrends

Im Aprilheft des außenpolitischen Journals aus Potsdam schreibt Petra Erler, dass sich in dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht nur die Bereitschaft zeige, »Völkerrecht zu missachten, sondern auch ein Ausmaß an Vertrauensverlust gegenüber dem Westen, der nahezu total ist«. Offenbar habe Moskau im Vorfeld auch »jede Hoffnung auf eine Verständigung mit der Ukraine verloren«. Außerdem: Hans-Joachim Gießmann fragt sich, was von der alten »Ostpolitik« bleibt. (jW)

Welttrends. Das außenpolitische Journal, Nr. 186/April 2022, 72 Seiten, 5,80 Euro, Bezug: Welttrends, Medienhaus Babelsberg, August-Bebel-Str. 26–52, 14482 Potsdam, E-Mail: bestellung@­welttrends.de