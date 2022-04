»Offenes Treffen ›Rheinmetall entwaffnen‹«. Heute, 25.4., 18 Uhr, Berlin, »Ida Nowhere«, Donaustr. 79. Veranstalter: »Rheinmetall entwaffnen«

»Kein Abschiebeknast in Glücksstadt oder anderswo!« Infoveranstaltung mit Film. Dienstag, 26.4., 19.30 Uhr, Hamburg, »Centro Sociale«, Sternstr. 2. Veranstalter: »Centro Sociale«

»Aufbruch in Lateinamerika – aktuelles Beispiel Chile«. Infoveranstaltung. Wir wollen die politische Entwicklung in Chile mit den dortigen Protestbewegungen, den jüngsten Wahlen und der verfassunggebenden Versammlung nachvollziehen und fragen, ob es um einen wirklichen Politikwechsel geht, der von einer erneuerten Linken angestoßen wird. Macht das den chilenischen Prozess zu einem Lernprozess von internationaler Bedeutung? Dienstag, 26.4., 18 Uhr, Frankfurt am Main, Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen

»Vergesst unsere Namen nicht: Geboren in Auschwitz«. Vortrag von Alwin Meyer im Rahmen der Ausstellung »Ich konnte nicht schreien, nur deshalb lebe ich noch: Geboren in Auschwitz«. Dienstag, 26.4., 19 Uhr, Gotha, »Tivoli«, Historischer Saal, Tivoli 3. Veranstalter: »Tivoli Gotha« u. a.

»Im Ringen um die Erhaltung des Friedens kann es keine Neutralität geben«. Podiumsdiskussion. Sonnabend, 30.4., 10 Uhr, Königs Wusterhausen, »Bürgertreff«, Fontaneplatz 2. Veranstalter: Rotfuchs-Regionalgruppe Königs Wusterhausen