Nachschlag: Zuviel des Jubels

Goyaves/arte Auch mit 75 Jahren produziert und veröffentlicht Neil Young noch Folk- und Rockalben

Den zweifellos einzigartigen Musiker mit einer Doku anlässlich seines 75. Geburtstags zu ehren, ist selbstverständlich angebracht. Was stört – und das sagt ein ausgesprochener Fan seiner Musik –, ist der konstante Jubelton, der sie durchwirkt. Und die Leerstellen: Nichts wird gesagt zu den Auswirkungen harter Drogen, die die Frühphase seines Schaffens bestimmten und zu so wichtigen Songs wie »The Needle and the Damage Done« inspirierten, während reihenweise Kollegen Neil Youngs das Zeitliche segneten. Außerdem wird erstaunlich wenig über die Musik selbst erzählt, die für viele stilprägend war, gerade was Gitarrenstil und -technik angeht. Widersprüche, etwa seine Nichtteilnahme am »No Nukes«-Festival mit der Begründung, er finde Atomkraft super, oder sein Wahlkampfeinsatz für Ronald Reagan kommen zwar vor – aber es wäre auch schön zu wissen, wie Neil Young heute über seine früher teils reaktionären Anwandlungen, die er vorwiegend Anfang der 80er Jahre zeigte, denkt. (mme)