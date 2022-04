Filme im Kopf

Frederike Wetzels »Alles richtig zu machen wäre komplett falsch«: Chris Imler bleibt lässig

Chris Imler als einen aus dem Hintergrund nach vorn gerückten Schlagzeuger zu bezeichnen ist schlicht falsch. Der Styler mit den vielen Namen (»Grandseigneur des Berliner Undergrounds«) hat schon in so vielen Bands getrommelt, dass der Überblick schwerfällt: Er spielt(e) mit den Türen und in Jens Friebes Band, auch mit Maximilian Hecker, Electronicat, Peaches und Oum Shatt standschlagzeugte er schon auf der Bühne. Zudem kann der in den frühen 80er Jahren von Augsburg nach Berlin ausgewanderte »Offbeat-Dandy« auf ein ausschweifendes Vorleben in Berliner Bands wie Spankkings und Golden Showers zurückblicken. Solides Schlagzeugspiel interessiert ihn nicht, man kann ihn auch nicht als Studiodrummer mieten. Bei Imler geht es um Energie und Intuition, seinen Stil nennt er selbst »emotional-schlampig«. Manchmal entstehen live aus Versehen neue Lieder, weil er vergisst, welche Sounds auf welchem Sample-Pad gespeichert sind, oder er bricht Stücke während eines Auftritts einfach ab: »Alles richtig zu machen wäre komplett falsch«, ebenfalls ein Zitat.

Nach zwei Soloalben und einer EP erscheint jetzt »Operation Schönheit«: Ein Titel, der in Zeiten des Krieges in Europa ungeahnte Brisanz erhält, die das Wortspiel zu Narzissmus und Optimierungswahn noch eine Windung weiterdreht. Die Realität schießt dazwischen, killt das Kontrollversprechen der digitalisierten Welt. Es passt also, dass »Operation Schönheit« dunkler klingt als Imlers vorherige Platten. Für die Justierungen in Sound und Struktur zeichnet der Berliner DJ Benedikt Frey verantwortlich: 2020 erschien Imlers EP »Country Club« auf Freys Label. Frey bot an, Imlers nächstes Album zu produzieren – ein Vorschlag mit Mehrwert: Frey hat Imlers Ideen aufgeräumt. Natürlich klingt dessen Musik nun nicht langweilig, alle typischen Ingredienzien sind vorhanden. Das Klimpern und Klingeln, Scheppern und Schaben, die mal schlingernde, mal straighte Rhythmik, die bleependen Synthies. Diese einmalige Mischung aus Lässigkeit und nervöser Gespanntheit. Nur fokussierter.

Imler spielt übrigens alle Instrumente von Trompete bis Zither selbst, »Schlagzeuger« allein ist also sowieso kein passender Begriff (singen tut er ja auch noch). Weil Imler schon mit so vielen Leuten zusammengespielt hat, tauchen einige in seinen Soloprojekten auf, Jens Friebe zum Beispiel: Mit ihm entstand der Text des hypnotischen Titelsongs – wobei Imler Lyrics und Musik als Einheit verstanden und rezipiert haben möchte. Er sieht sich als Synästhetiker romantischer Prägung, der Kunst nur in ihrer Gesamtheit akzeptiert. Songs sind schließlich keine Gedichtbände. Eher Filme, worauf das von Imler selbst produzierte Stück »­Movies« anspielt. In diesem Track umwinden sich trippige Beats mit suggestiven Zeilen wie: »Can’t stand all the ­movies in my head (…) / Can’t stand all the bodies in my bed.« Zum Schluss führt eine singende Karawane aus diesem herrlichen Album heraus (»Chimären Embryo«) – Operation gelungen, Patient trommelt.