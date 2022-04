Zynismus auf griechisch

Yiannis Kourtoglou/REUTERS 50 Euro mehr fangen die Preisexplosion nicht auf: Reinigungskraft vor der Zentralbank Griechenlands

Ein rechter Premierminister klopft sich selbst auf die Schulter, die Lohnabhängigen fühlen sich verschaukelt: Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis, Mitglied einer der reichsten Familien des Landes, gönnt seinen elf Millionen Landsleuten ab dem 1. Mai eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns um 50 Euro im Monat. Die parlamentarische Opposition reagierte Ende der vergangenen Woche gereizt: Sozialdemokraten (PASOK/Kin.Al), Kommunisten (KKE) und das linke Syriza-Bündnis erklärten unisono, das nun von 663 auf 713 Euro »verschönerte« Mindesteinkommen reiche den Familien des Landes nicht einmal, um ihre monatlichen Rechnungen zu bezahlen.

Mitsotakis selbst hatte seine »frohe Botschaft« am Mittwoch auf Twitter verkündet: »Eine positive Entwicklung für alle hatten wir von Anfang an versprochen (…) Heute machen wir erneut einen großen Schritt, um (das Versprechen) zu halten.« Für rund 650.000 Beschäftigte komme die Erhöhung ihres Einkommens um 50 Euro »einem zusätzlichen Monatsgehalt« gleich. Sie sei »in diesem Jahr schon die zweite Wohltat« für Menschen, die auf der untersten Stufe der Lohnliste überleben müssen. Für die Kommunisten eine lächerliche Beschreibung der Situation. In ihrer am selben Tag verbreiteten Erwiderung an die Athener Regierung heißt es: »Der sogenannte Mindestlohn wird auf ein Niveau ›angehoben‹, das niedriger ist als vor dreizehn Jahren.«

In der Tat hatten die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank (EZB) und der Internationale Währungsfonds (IWF) – vom internationalen Finanzkapital unter Druck gesetzt – die Griechen seit 2010 auf einen harten Sparkurs gezwungen. Das statistische Durchschnittseinkommen der Bevölkerung sank seit 2011 von rund 17.500 Euro netto auf 14.600 Euro netto im vergangenen Jahr. Einkommen im öffentlichen Dienst wurden in diesem Zeitraum vor allem bei den Sozialdiensten und im Bildungssektor sowie bei den Renten und Pensionen um bis zu 50 Prozent gekürzt. Die Kommunisten rechneten in der vergangenen Woche vor, dass Mitsotakis milde Gabe für die Bezieher des gesetzlichen Mindestlohns von der gegenwärtigen Geldentwertung aufgefressen wird: Den rund sieben Prozent Erhöhung stehe eine Inflationsrate von rund acht Prozent gegenüber.

Der Regierungschef hatte seine Lohnpolitik in den vergangenen Monaten mit dem heftigen Preisanstieg bei Grundnahrungsmitteln und Energie begründet. Für Benzin müssen die Griechen gegenwärtig landesweit knapp 2,20 Euro pro Liter bezahlen. Lebensmittelpreise sind um fast neun Prozent gestiegen, die Kosten für Heizöl haben sich in weniger als zwei Jahren nahezu verdoppelt, der größte Elektrizitätsproduzent DEI führte vor wenigen Tagen klammheimlich höhere Preise für die privaten Stromrechnungen ein. Auch die Mieten für den immer knapper werdenden Wohnraum sind seit 2019 – als sich der Immobilienmarkt wieder erholt und eine neue, schnell anwachsende Finanzierungsblase gebildet hatte – enorm nach oben gegangen. Für eine Zweizimmerwohnung von 65 Quadratmetern müssen im Stadtkern von Athen laut Statistik inzwischen durchschnittlich 500 Euro im Monat, meist eher mehr bezahlt werden. Außerhalb der Hauptstadt und in den Dörfern des Landes sind es immer noch 300 bis 450 Euro.

Wie ein Mindesteinkommen von 713 Euro reichen soll, um in diesem Preisgefüge zu überleben, bleibt vorerst Mitsotakis’ Geheimnis. Der Regierungschef ist seit seinem Amtsantritt im Juli 2019 vor allem damit beschäftigt, den von EU, EZB und IWF geforderten vollständigen Verkauf von Staatseigentum – öffentliche Transporte, Immobilien, Inseln, Energieproduktion, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen – abzuschließen. Hinter Mitsotakis und seiner Oligarchenfamilie stehen andere Vertreter des Großkapitals wie sein enger Freund Spiros Latsis – Unternehmer in den Bereichen Banken, Erdöl, Immobilien und Medien –, die weitgehend für Griechenlands Status als eines der korruptestens Staatswesen Europas und den neoliberalen Kurs der gegenwärtigen Regierung verantwortlich zeichnen. Wie es die KKE am Mittwoch in ihrem Bulletin ausdrückte: »Eine volksfeindliche Dampfwalze, die über Jahre Löhne und Einkommen plattgemacht hat.«