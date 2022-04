Global Times: USA Unruhestifter und Initiator von Kriegen

Leah Millis/REUTERS

In einem am Sonntag veröffentlichten Kommentar der in China erscheinenden englischsprachigen Tageszeitung Global Times heißt mit Blick auf den Ukraine-Krieg:

Die USA, die die Ukraine-Krise hinter dem Vorhang eskalieren lassen, müssen sich vor Augen halten, welch hohen Tribut die Ukrainer zu zahlen haben: Fünf Millionen Flüchtlinge sind aus der Ukraine geflohen, während etwa zwölf Millionen Menschen in den von den Kämpfen betroffenen Gebieten gestrandet sind oder diese nicht verlassen können. Das sind fast 40 Prozent der ukrainischen Bevölkerung. Die humanitäre Katastrophe in der Ukraine hat den Druck auf die Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine weiter erhöht.

Dennoch haben die USA bewiesen, dass sie an Friedensgesprächen nicht interessiert sind. Am Mittwoch findet in Washington das Treffen der G20-Finanzminister statt, an dem der russische Finanzminister Anton Siluanow online teilnehmen wird. US-Finanzministerin Janet Yellen wird versuchen, die meisten Kontakte mit russischen Vertretern zu vermeiden, und die Treffen bis Freitag nutzen, um mit Verbündeten an der Erhöhung des wirtschaftlichen Drucks auf Russland zu arbeiten.

Die G20-Treffen sind eine harmlose Plattform, um die Gespräche zwischen den Ländern zu intensivieren. Die USA planen jedoch, sie zu einer weiteren Arena gegen Russland zu machen. Eine Spaltung und Konfrontation bei einer solchen internationalen Gelegenheit wird nicht zur Entspannung der Ukraine-Krise beitragen. Zu ihrem eigenen Vorteil haben die USA Russland ständig provoziert und die Ukraine aufgehetzt, was die Bewältigung der Krise noch schwieriger macht. Das Ziel der USA ist es, Europa besser zu kontrollieren, Russland einzudämmen und China zu verleumden. Ohne friedliche Dialoge wird der derzeitige militärische Konflikt nur fortgesetzt. All dies bestätigt erneut, dass die USA ein Unruhestifter und der Initiator von Kriegen und Chaos sind.

Übersetzung: jW

Das Berliner »Revolutionäre 1.-Mai-Bündnis« teilte am Freitag mit:

Die revolutionäre 1.-Mai-Demonstration wurde mit folgender Route angemeldet: Hertzbergplatz, Sonnenallee, Kottbusser Damm, Adalbertstraße bis zum Oranienplatz. Beim Kooperationsgespräch am 20. April 2022 wurde von der Versammlungsbehörde problematisiert, dass der Bezirk Neukölln drei Straßenfeste plant. Diese sollen am Hermannplatz, in der Erkstraße und auf der Sonnenallee zwischen Pannierstraße und Reuterstraße stattfinden. Bis zum Tag des Kooperationsgespräches hatte es von seiten des Bezirks keinerlei Werbung für diese Veranstaltungen gegeben.

Die Planung des Revolutionären 1.-Mai-Bündnis, mit der Demonstration vom Hertzbergplatz zum Oranienplatz zu ziehen, ist schon seit Wochen öffentlich bekanntgegeben. Eine Verlegung des Auftaktortes der Demonstration ist aufgrund der fortgeschrittenen Mobilisierung und der Einbindung in das gesamte Demonstrationsgeschehen am 1. Mai nicht denkbar. Das Bezirksamt Neukölln lädt um 19 Uhr zum öffentlichen Fastenbrechen auf der Sonnenallee ein.

»Wie wenig das Bezirksamt an dem Leben von Muslimen interessiert ist, zeigt schon alleine die Tatsache, dass Iftar (Fastenbrechen) erst nach Untergang der Sonne, am 1. Mai 2022 also um 20.33 Uhr, beginnt«, so Aicha Jamal, Bündnissprecherin. Es gäbe sowohl räumlich als auch zeitlich Optionen, die bezirkliche Veranstaltung auf der Sonnenallee beispielsweise auf den Reuterplatz zu verlegen oder zeitlich nach hinten zu verschieben. Bisher scheint das Bezirksamt kein Interesse an einer Abstimmung über diese Situation zu haben.