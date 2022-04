Tauziehen um Panzerlieferungen

Michael Kappeler/dpa Will Panzer für Kiew. Strack-Zimmermann bei Abstimmung auf FDP-Parteitag (Berlin, 23.4.2022)

Auch am Wochenende hielt das Tauziehen um die Frage, ob die BRD der Ukraine schwere Waffen liefern soll, mit unverminderter Intensität an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) machte in einem Interview mit dem Spiegel deutlich, was für klar denkende Beobachter auf der Hand liegen sollte: dass eine direkte Lieferung von Panzern, Artillerie und ähnlichem an die Ukraine Russland dazu veranlassen könnte, die BRD als Kriegspartei zu betrachten. Es müsse oberste Priorität sein, ein Übergreifen des Krieges auf die NATO zu vermeiden, betonte Scholz. Mit Feststellungen wie »Es darf keinen Atomkrieg geben« und »Ich tue alles, um eine Eskalation zu verhindern, die zu einem dritten Weltkrieg führt«, sprach er eigentlich Selbstverständliches aus.

Das brachte den Chor der Hasardeure, die der Ukraine allen Risiken zum Trotz Panzer made in Germany schicken wollen, nicht zum Schweigen. Den Vogel schoss die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ab. Ihre Argumentation folgte unausgesprochen der schon im Alltag riskanten Devise »Hunde, die bellen, beißen nicht«. Russlands Präsident Wladimir Putin benutze seine atomaren Möglichkeiten als Druckmittel. Das müsse man schon ernst nehmen, sich aber »nicht von solchen Szenarien beeinflussen lassen«, sagte sie: »Sonst sitzen wir wie das Kaninchen vor der Schlange und warten, dass etwas passiert.«

Auch Strack-Zimmermanns Partei ließ sich durch Warnungen vor einem dritten Weltkrieg nicht beeindrucken. Beim FDP-Bundesparteitag in Berlin wurde am Samstag ein Antrag verabschiedet, in dem gefordert wird, die Ukraine auch mit schweren Waffen zu unterstützen. Das Land müsse bei der Abwehr des »russischen Angriffskrieges« schnell und wirksam unterstützt werden, hieß es in dem mit »überwältigender Mehrheit« beschlossenen Antrag. Offenbar aus Rücksicht auf den Koalitionspartner SPD äußerte sich Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner noch moderat. Der Bundeskanzler habe »das Vertrauen der FDP und auch ihrer Fraktion im Deutschen Bundestag«, behauptete er. Lindner machte aber ansonsten kein Hehl aus seiner Haltung: »Die Ukraine benötigt militärische Hilfe und schwere Waffen.«

Die CDU und ihr Chef Friedrich Merz, auch Unionsfraktionschef im Bundestag, wollten da nicht hintanstehen. Beim Wahlkampfauftakt der nordrhein-westfälischen CDU zur Landtagswahl in drei Wochen drohte der Sauerländer, die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine per Parlamentsantrag durchzusetzen. Scholz müsse in einer Regierungserklärung im Bundestag sagen, wie er die Lage einschätze. Wenn er das nicht tue, werde man einen entsprechenden Antrag einbringen, so Merz. Es gebe im Bundestag bereits mit Union, FDP und Bündnis 90/Die Grünen eine Mehrheit für die Lieferung von Panzern, Artillerie und Co.

»Wir haben eine überforderte Regierung«, konstatierte der CDU-Mann. Die gesamte deutsche Außen- und Sicherheitspolitik der letzten 20 Jahre stehe »vor einem Scherbenhaufen«. Wenn der Krieg in der Ukraine vorüber sei, müsste sorgfältig analysiert werden, »wie es dazu kommen konnte«. Wenig überraschend meinte Merz damit nicht die Einkreisungsstrategie des Westens. Es hätte spätestens 2014 nach der Besetzung der Krim »eine massive Sanktionierung und Isolierung Russlands gebraucht«, so Merz, der damit einmal mehr mit der Politik der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abrechnete.

Merz’ Attacke auf Scholz rief den SPD-Kovorsitzenden Lars Klingbeil auf den Plan. »Ich glaube, dass dieser Krawallkurs der Union schaden wird«, sagte er der dpa. »In der Ukraine herrscht Krieg, dort sterben Menschen. Diesen grausamen Krieg sollte man nicht für parteitaktische Spiele nutzen«, schrieb er dem CDU-Chef ins Stammbuch. Auch dem Grünen-Politiker Anton Hofreiter, der sich seit Tagen vehement für die Lieferung schwerer Waffen einsetzt, gingen die Drohungen der CDU zu weit. Mit Blick auf den Unionsantrag sagte er: »Ich halte überhaupt nichts davon, solche Sachen für kleinteilige parteipolitische Geländegewinne zu nutzen.« Im selben Atemzug warf Hofreiter Kanzler Scholz vor, zu »zögerlich« zu agieren.