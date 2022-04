Antifaschistischer Protest

J. Rettig/AdoraPress

Am Vorabend der Stichwahl um das Präsidentenamt in Frankreich haben am Sonnabend mindestens 500 Antifaschisten in Strasbourg gegen die rechte Gefahr demonstriert. Aufgerufen hatten laut Nachrichtenportal DNA das collectif antifasciste 67 sowie die Gewerkschaften CGT, FSU, Solidaires und CNT, die betonten, bei der Aktion handle es sich nicht um einen Wahlaufruf. Bei der Stichwahl am Sonntag standen sich der neoliberale Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Faschistin Marine Le Pen gegenüber. Ein Ergebnis wurde erst nach jW-Redaktionsschluss erwartet. (jW)