Die Linke mischt die Karten neu

Christian Spicker/IMAGO Will Weichenstellung für die Zukunft: Die verbliebene Linke-Kovorsitzende Janine Wissler (Berlin, 23.4.2022)

Die Partei Die Linke tritt nach dem Rücktritt ihrer Kovorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow die Flucht nach vorne an. Nicht nur die Vorsitzenden, sondern gleich der gesamte Parteivorstand soll auf einem Parteitag Ende Juni vorzeitig neu gewählt werden. Das hat der Vorstand am Sonntag auf einer Sitzung in Berlin beschlossen. Die Linke, die als einzige Partei das 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungspaket der Ampel ablehne, werde mehr denn je gebraucht, erklärte die verbliebene Vorsitzende Janine Wissler im Anschluss an den mit großer Mehrheit bei zwei Gegenstimmen verabschiedeten Beschluss. Der Parteitag vom 24. bis 26. Juni in Erfurt solle ein entscheidender Schritt auf dem Weg sein, wieder mehr Menschen davon zu überzeugen.

»Der Parteivorstand braucht ein neues Mandat des Parteitages, wir müssen inhaltliche Fragen klären und nehmen den Umbau der Parteistruktur in Angriff«, so Wissler. Ziel sei es, klare Entscheidungsstrukturen und eine bessere Zusammenarbeit von Gremien, Landesverbänden und Fraktionen auf den Weg zu bringen. Der sozial-ökologische Umbau und die Außen- und Friedenspolitik angesichts des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sind Gegenstand von Leitanträgen, die im Parteivorstand mit breiter Mehrheit beschlossen wurden, teilte Wissler mit.

Das vor 14 Monaten gewählte Spitzenduo Hennig-Wellsow/Wissler stand für das im Vorstand dominante Bündnis der vor allem auf die ostdeutschen Landtagsfraktionen gestützten »Reformer« mit der sogenannten Bewegungslinken. Die Thüringerin Hennig-Wellsow hatte am Mittwoch ihren sofortigen Rücktritt erklärt und ihn mit unerfüllten Erwartungen bei der Erneuerung der Partei, persönlichen Motiven, aber auch mit dem Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen begründet. Es geht insbesondere um mutmaßliche Fälle sexualisierter Gewalt in der hessischen Linkspartei, aus der Wissler kommt. Diese wies am Sonnabend den Vorwurf der Vertuschung zurück und versprach umfassende Aufklärung. Auf dem Parteitag soll in einem gesonderten Themenblock über Sexismus debattiert werden.