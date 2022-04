Roswitha hat ein Paket erhalten, ohne Absender, darin drei Dildos und ein Begleitschreiben, in dem sie aufgefordert wird, sich beim Masturbieren mit den beiliegenden Geräten zu filmen und die Aufnahmen an eine Internetadresse in Maryland, USA, zu schicken. Der Autor des Briefes bezeichnet sich selbst als »Viruloge am John Hoppkings-Institut« und bittet sie um ihre Kontodaten, damit er ihr nach Empfang des Filmmaterials ihr »Honorar« überweisen kann. Roswitha ist geschockt. »Das kommt von Camouflage-Torben, jede Wette. Der will sich rächen für die Aktion letztens.« Ich stimme ihr zu. »Den Mist schmeiß’ ich ihm übern Gartenzaun, die Sau!« – »Lass sein, Rossi!« meint Udo. »Geh drüber weg. Solltest du Torben jemals wiedertreffen, und er spricht dich drauf an, sag einfach, du hast die Sachen gespendet.« – »Gespendet?!« – »Ja, dem ›Asow‹-Bataillon.« Doris kommt hinzu, fingert einen Dildo aus dem Paket und schaltet ihn an. »Einwandfrei! Ich dachte schon, ich muss Udos Bohrmaschine nehmen, aber damit geht’s viel besser!« Udo starrt entsetzt auf den heftig vibrierenden Plastikschwanz. »Dorchen?!« – »Unser Mixer ist doch kaputt, Schatzi!«

Erdbeersahnetorte

Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Für den Teig sechs Eier zirka zehn Minuten lang mit einem geeigneten Rührgerät schaumig schlagen und langsam 150 g Zucker, zwei Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz einrieseln lassen. 150 g Mehl mit einem halben TL Backpulver mischen, sieben und portionsweise unter die Eimasse heben, bis ein glatter Teig entsteht. Eine runde Springform (24 cm) mit Backpapier auslegen und einfetten. Den Teig in die Form füllen, glattstreichen und ca. 25 Minuten backen. Ggf. Stäbchenprobe durchführen. Den Biskuitboden vollständig erkalten lassen. In der Zwischenzeit 500 g Erdbeeren waschen und mit einem Küchentuch trockentupfen. Zwölf kleine Erdbeeren mit Grün für die Deko zur Seite legen. Von den restlichen Erdbeeren die Hälfte in kleine Würfel schneiden, die andere Hälfte halbieren. Den Biskuitboden horizontal halbieren. Den unteren Boden auf eine Tortenplatte setzen und mit drei EL Erdbeerkonfitüre bestreichen, dabei einen Rand von 1–2 cm frei lassen. Die Erdbeerwürfel darauf verteilen. Sechs Blätter Gelatine in kaltem Wasser fünf Minuten einweichen lassen. 500 ml Schlagsahne mit einem Pck. Sahnesteif und einem Pck. Vanillezucker steif schlagen. Die Gelatine aus dem Wasser nehmen und bei geringer Hitze unter Rühren in zwei EL Wasser auflösen. Zwei EL der steifen Sahne mit der gelösten Gelatine verrühren und dann unter die restliche Sahne mischen. Die Sahnecreme in einen Spritzbeutel mit großer Lochtülle füllen und einen Rand auf den unteren Tortenboden um die Erdbeerwürfel ziehen. Dann die Creme auf den Erdbeerwürfeln verteilen und vorsichtig verstreichen. Den zweiten Tortenboden auflegen, diesen rundherum mit der restlichen Sahne bestreichen. Die 12 ganzen Erdbeeren auf den Rand der Torte setzen, die halbierten Erdbeeren in die Mitte geben. Torte für mindestens drei Stunden kalt stellen, dann mit drei EL Haselnusskrokant bestreut servieren. Schmeckt geil.