»Politwochenende«. Vorträge und Diskussionen u. a. zum Krieg in der Ukraine, zum revolutionären Projekt in Rojava, zum Kampf von Hafenarbeitern gegen den Krieg sowie zu antifaschistischer Arbeit in Genua, zum Erstarken der Rechten in Europa und der Situation in Palästina. Verbinden wir hiesige und internationale Kämpfe, lernen wir von den verschiedenen Erfahrungen, und tauschen wir uns aus! Programm unter: www.aufbau.org/event/zuerich-politwochenende. Ab Sonnabend, 23.4., 14 Uhr, Zürich, Kanzleiareal. Veranstalter: Revolutionärer Aufbau

»Gedenkveranstaltung zum 77. Jahrestag der Befreiung der sowjetischen Kriegsgefangenen«. Wir gedenken der ca. 20.000 sowjetischen Kriegsgefangenen, die unter unmenschlichen Bedingungen ermordet wurden. Sonntag, 24.4., 13 Uhr, Hörsten, Sowjetischer Kriegsgefangenenfriedhof. Veranstalter: VVN-BdA u. a.

»Das Leben der Alexandra Kollontai«. Matinee. Alexandra Kollontai war eine russische Kommunistin und Teilnehmerin an der Oktoberrevolution. Sie nahm an vielen internationalen Konferenzen der Sozialisten sowie Kommunisten, der Arbeiter und Frauen teil. Ab 1917 war sie Volkskommissarin für staatliche Fürsorge. Ab Mitte der zwanziger Jahre war sie Diplomatin und Botschafterin der Sowjetunion. Janka Kluge führt in das Leben und Denken dieser außergewöhnlichen Frau ein. Sonntag, 24.4., 11.30 Uhr, Stuttgart, »Waldheim Gaisburg«, Obere Neue Halde 1. Veranstalter: »Waldheim Gaisburg«