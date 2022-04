Anno … 17. Woche

1907, 25. April: In der sogenannten Militarismusdebatte distanziert sich Gustav Noske für die sozialdemokratische Reichstagsfraktion von der Antikriegsposition seines Genossen Karl Liebknecht: »Wir wünschen, dass Deutschland möglichst wehrhaft ist, wir wünschen, dass das ganze deutsche Volk an den militärischen Einrichtungen, die zur Verteidigung unseres Vaterlandes notwendig sind, ein Interesse hat.« Er schlägt eine Zusammenarbeit von Reichsregierung und Sozialdemokratie vor, damit »Deutschland für das ganze Volk so wohnlich, so freiheitlich und so kulturell hochstehend« wie möglich werde. Als Reichswehrminister wird Noske 1919 mitverantwortlich für die Niederschlagung der Novemberrevolution sein.

1917, 27. April: Südlich von Halle im heutigen Sachsen-Anhalt nehmen die Leunawerke ihre Produktion auf. Das im Kontext der verschärften Kriegspolitik im Ersten Weltkrieg von BASF gegründete Ammoniakwerk Merseburg wird ab 1926, nunmehr der IG Farben zugehörig, zu einem Hydrierwerk umgebaut, das aus Kohle Flüssigkraftstoff herstellen soll. Dem »deutschen Benzin« kommt in den Kriegsplänen der Nazis aufgrund der deutschen Rohstoffknappheit große Bedeutung zu. Nach dem Ende des Faschismus werden die Leunawerke 1954 in Volkseigentum überführt. Unter dem Namen VEB Leuna-Werke »Walter Ulbricht« bilden sie den größten Chemiebetrieb der DDR.

1937, 26. April: Bei einem Luftangriff zerstört die deutsche »Legion Condor«, die die Franquisten im Krieg gegen die gewählte republikanische Regierung in Spanien militärisch unterstützt, die baskische Stadt Gernika nahezu vollständig. Der Angriff sorgt weltweit für Aufsehen. Die franquistische Propaganda behauptet, »die Roten« hätten die Stadt selbst in Brand gesteckt. Bis zum Ende der Diktatur Francos 1976 darf in der spanischen Öffentlichkeit nichts Gegenteiliges behauptet werden.

1977, 28. April: Der zweite Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart spricht das Urteil im sogenannten Stammheim-Prozess gegen die RAF-Mitglieder Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe. Die drei Angeklagten werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Für den umstrittenen Prozess gegen die »Baader-Meinhof-Bande« wurde auf dem Gelände der JVA Stammheim eigens eine Mehrzweckhalle errichtet.