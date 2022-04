Verzerrte Spiegelung

Alexander Natruskin/REUTERS In Elite und Öffentlichkeit Russlands ist die NATO schon in den 1990er Jahren als Bedrohung wahrgenommen worden (Anti-NATO-Proteste in Moskau, April 2008)

Der folgende Aufsatz von Erhard Crome erscheint im Juniheft von Z – Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Autor und Redaktion waren so freundlich, uns bereits jetzt die Veröffentlichung des Artikels zu ermöglichen. (jW)

Eine aktuelle Weltbeschreibung liest sich so: »Drei Jahrzehnte lang hielt die Illusion an. Die Illusion einer Welt, die nach dem Niederreißen des Eisernen Vorhangs gleichsam zu einem Ort des ewigen Friedens geworden war. Zwar wurde dieser Glaube wiederholt auf harte Proben gestellt, sei es im Irak, auf dem Westbalkan, in Afghanistan oder im Nahen Osten. Doch die genannten Konflikte, so die Perspektive im Westen, schienen lokal eng begrenzt. Sie konnten das Geborgenheitsgefühl im heimischen Kokon nie ernsthaft stören.« So lautet die Meinung des schweizerischen Journalisten Thomas Fuster in der Neuen Zürcher Zeitung vom 13. April. Das ist zunächst Ausfluss der Illusion des US-amerikanischen Politologen Francis Fukuyama: Nach dem Kalten Krieg sei die Welt zu sich selbst gekommen, das »Ende der Geschichte« sei erreicht und der sogenannte Westen Hüter dieser Beendigung. Darüber hinaus gebe es Weltordnungskriege, die der Westen führt, um jene Fukuyama-Welt zu gewährleisten; deshalb darf er das, und andere, etwa Russland oder China, dürfen es nicht.

Kriege in Jemen und Äthiopien sind derweil kaum eine fünfzeilige Meldung in der Zeitung wert, auch wenn dort nicht weniger Menschen sterben als in der Ukraine – während im Fernsehen zum Thema Ukraine eine Sondersendung die andere jagt.

Geopolitische Wandlungen

In diesen Zeiten kann ich es mir nicht versagen, meine alten Texte nochmals hervorzuholen. Im letzten Heft der Berliner IPW-Berichte 1991 war ein Artikel über den Golfkrieg von 1990/91 zu lesen. Dieser Krieg wurde in der Geschichtsschreibung später als »erster Irak-Krieg« der USA und ihrer Kriegswilligen eingeordnet. Meine Überschrift war in eine Frage gekleidet: »Menetekel neuer Weltenauseinandersetzungen?« Ja, es war ein Menetekel.¹ US-Präsident George Bush senior hatte seine »neue Weltordnung« nicht nur verkündet, sondern mit diesem Krieg vorgeführt, dass die USA fest entschlossen sind, sie mittels militärischer Gewalt zu erzwingen. Den Casus belli hatte die US-amerikanische Botschafterin geschaffen, als sie dem irakischen Staatschef Saddam Hussein erklärte, die USA sähen bei einer Annexion Kuweits ihre Interessen nicht tangiert – was dieser als Einladung zum Krieg verstand. Die US-Botschafterin wurde dann durch ihre Regierung desavouiert, Bagdad hatte ein souveränes Land überfallen, und der UN-Sicherheitsrat gab grünes Licht für den Krieg gegen den Irak. Die in Agonie befindliche Sowjetunion unter Michail Gorbatschow konnte und wollte das nicht anhalten. Dies war zugleich der erste und letzte der Weltordnungskriege seit 1990, der formal völkerrechtlich abgesegnet war. Dass die Kriege des Westens im Irak, in Libyen und Afghanistan lediglich zu »Failed States«, nicht aber zu einer stabilen inneren Ordnung geführt haben, steht auf einem anderen Blatt.

Der Jugoslawien-Krieg der NATO 1999 wiederum hatte fünf Dimensionen: Es war 1. ein weiterer Krieg in der Folge der postjugoslawischen Sezessionskriege seit Anfang der 1990er Jahre; 2. ein Krieg der NATO gegen Restjugoslawien, um es in die Peripherie des Westens einzufügen; 3. ein Krieg der USA, um EU-Europa weiter ihrer Botmäßigkeit zu unterwerfen; 4. »ein Krieg, dessen Fernwirkung auch auf das weitere Zurechtstutzen Russlands zielte« und 5. ein Krieg zur Demonstration von »Überlegenheit der NATO bzw. der USA gegenüber China«.² Die »neue deutsche Außenpolitik«, verkündet von der damals frisch angetretenen Bundesregierung unter Gerhard Schröder (SPD) und Joseph Fischer (Grüne), mündete in die Beteiligung an einem völkerrechtswidrigen Krieg des Westens und in die erste deutsche Kriegsbeteiligung seit 1945. Auch jetzt rufen die Grünen wieder besonders laut nach Militärhilfe für die Ukraine.

Es war der Westen, der unmittelbar nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation Krieg wieder zu einem »normalen Mittel« der internationalen Politik gemacht hat. Russland folgt dem nun mit mehr als zwanzigjährigem Abstand. Das geltende Völkerrecht seit dem Kriegsächtungspakt von 1928 verlangt jedoch, Krieg »als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle« zu verurteilen und »auf ihn als Werkzeug nationaler Politik« zu verzichten. Die Sowjetunion war der Übereinkunft damals sofort beigetreten. Die UN-Charta wiederum fixiert das Friedensgebot als zentral für die Staatenbeziehungen. Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine kann nur als offener Bruch des Völkerrechts qualifiziert werden, als Versuch, Krieg »als Werkzeug nationaler Politik« zu benutzen. Es gibt jedoch kein »Recht auf Gleichbehandlung im Unrecht«. Die Lügen und Verbrechen der USA rechtfertigen diejenigen Russlands in keiner Weise.

Der belgische Geopolitiker David Criekemans spricht von einer »ungelösten russischen Frage«; vielleicht könnten künftige Historiker den ukrainischen Krieg Russlands so betrachten. Jede Epoche habe ihre Eigenheiten, die von Zeitgenossen oft nicht verstanden werden.³ Das aus den Napoleonischen Kriegen und dem Wiener Kongress 1815 hervorgegangene »Konzert der Mächte« stellte ein System konservativer Regimes wieder her, in dem sich die europäischen Großmächte (Großbritannien, Frankreich, Preußen, Österreich und Russland) gegenseitig im Gleichgewicht hielten. Im Krimkrieg (1853–1856) stellte Russland dieses System in Frage, indem es das Osmanische Reich weiter schwächen und die Meerengen vom Schwarzen Meer zum Mittelmeer kontrollieren wollte. Ein »begrenzter europäischer Krieg« war wieder möglich. Russland – obwohl dem Osmanischen Reich allein überlegen – unterlag jedoch, weil Großbritannien, Frankreich und das Königreich Piemont (der Vorläufer des sich einigenden Italiens) die Hohe Pforte unterstützten. Das »Konzert« von 1815 zerbrach dann mit der nationalen Einigung Italiens und Deutschlands.⁴ Die Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 führte zu einem »französischen Revanchismus« und mündete in den Ersten Weltkrieg (1914–1918). Die Niederlage und die Demütigung Deutschlands mit dem Vertrag von Versailles 1919 hatten dann den »deutschen Revanchismus« zur Folge, der von den Nazis politisch genutzt wurde und zum Zweiten Weltkrieg (1939–1945) führte. Im 20. Jahrhundert wurde die internationale Ordnung dreimal »neu geordnet«: mit dem Versailler System von Friedensverträgen und der Schaffung des Völkerbundes 1920, mit dem Potsdamer Abkommen und den Vereinten Nationen 1945 sowie nach dem Ende des Kalten Krieges mit der »Charta von Paris« 1990 und der Schaffung der OSZE.

Criekemans stellt die Frage nach einem »russischen Revanchismus« nach dem Ausgang des Kalten Krieges und meint: »In den 1990er Jahren verpasste die Welt eine einzigartige dritte Chance (…). Nach dem Zerfall der Sowjetunion und dem Entstehen unabhängiger Nachfolgestaaten wie Russland und der Ukraine konnten diese Länder in eine Weltgemeinschaft und eine gestärkte internationale Rechtsordnung auf der Grundlage der Demokratie integriert werden.«⁵ Diese Möglichkeit wurde nicht genutzt. Einen Grund sieht er in den Folgen der US-amerikanischen neoliberalen Schocktherapie Anfang der 1990er Jahre für Russland, den anderen in den unterschiedlichen sicherheitspolitischen, wirtschaftlichen und politischen Sichtweisen. So wurde diese historische geopolitische Chance bereits Ende der 1990er Jahre verpasst. »West« und »Ost« hatten keine gemeinsame Vision der Realität, eine gemeinsame Zukunft rückte in weite Ferne.

Die Gründe für diese westliche Politik liegen wieder im Fukuyama-Syndrom: Der Verlierer des Kalten Krieges sollte endlich klein beigeben und sich in seine Rolle als »Regionalmacht« fügen. Es stehe ihm kein anderer Platz zu als der des Juniorpartners des Westens. Man hoffte zugleich auf eine kommende Generation der Moskauer Elite, die lieber Junior der US-Amerikaner als Junior der Chinesen sein wollte.

Russische Umwege

Ungeachtet dessen, ob man die Oktoberrevolution – in der offiziellen sowjetischen Interpretation vor 1989 der große Wendepunkt der Menschheitsgeschichte – nun zu einem Putsch der Bolschewiki uminterpretiert oder nicht, sie stand für den unbedingten Willen, das Morden des Ersten Weltkrieges zu beenden. Die Revolution von 1905 hatte die zaristische Selbstherrschaft zwar erschüttert, aber nicht gestürzt. Mit brutalen Mitteln war die Macht gesichert und das Land wieder unter Kontrolle gebracht worden. 1914 fühlten sich der Zar und seine Regierung wieder stark genug, sich an dem Großen Krieg der Mächte beteiligen zu können. Mit den riesigen Verlusten an der Front nahm die Unzufriedenheit im Lande schließlich systemsprengende Formen an.

Lenin charakterisierte »Imperialismus« nicht einfach als kapitalistisches Weltsystem, das auf kolonialer Ausbeutung großer Teile der Welt durch die Bourgeoisie einiger entwickelter Länder vor allem Europas beruht, sondern als »höchstes Stadium des Kapitalismus«, als »sterbenden Kapitalismus«.⁶ Verstärkt durch den Ruin, den der Krieg hervorgerufen hatte, diagnostizierte er eine »weltweite revolutionäre Krise«, die nicht anders enden könne »als mit der proletarischen Revolution und deren Sieg«.⁷ Er folgerte, »dass der Sieg des Sozialismus zunächst in wenigen kapitalistischen Ländern oder sogar in einem einzeln genommenen Land möglich ist«.⁸ Die Russische Revolution von 1917 war als Beginn der proletarischen Weltrevolution proklamiert.

Die Frage, ob Russland dafür reif war, wurde ausgeklammert, obwohl Lenin sie in seinen Texten auch problematisiert hatte. Der Zusammenbruch des Kapitalismus war aus dem Weltzustand, wie er im Weltkrieg zum Ausdruck kam, und nicht aus einer Hochentwicklung kapitalistischer Verhältnisse in Russland abgeleitet. Eine rein russische Revolution – historisch eingeordnet: als nachholende der Französischen von 1789 – hätte nicht eine solche weltweite Wirkung erreicht, wie sie die Oktoberrevolution hatte. Insofern ist die Frage, ob die von Lenin geführte Revolution die im Sinne der Marxschen Lehre »richtige« war, völlig verfehlt. Ihre Charakterisierung als Beginn der Weltrevolution war eine wirkungsvolle Verkleidung für die tatsächlich 1917 gemachte. Unter dieser Voraussetzung wurde die Sowjetunion jahrzehntelang in aller Welt als Gegenmacht zum Imperialismus unterstützt.

Die Rücknahme der Revolution in ein kapitalistisches Russland nach dem Ende der Sowjetunion, das einige Attribute des westlichen Parlamentarismus und die Wahl des Präsidenten – statt eines Zaren, der sein Amt qua Geburt ausübt – übernommen hat, machen deutlich, dass Russland von 1917 bis 1991, aus heutiger Perspektive betrachtet, den längstmöglichen Umweg des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus zurückgelegt hat. In Anlehnung an Lenin ist zugleich zu resümieren: Nach dem Ende der Sowjetunion und des Realsozialismus im Osten Europas befinden wir uns wieder in einer Epoche des Imperialismus, in einem weltweiten imperialistischen System. Russland ist ein »normales« kapitalistisches Land in der nun wieder »normalen« imperialistischen Welt.

Lenin schrieb 1916, die Kapitalisten könnten nicht anders als Krieg führen, »wenn sie den Kapitalismus erhalten wollen, denn ohne eine gewaltsame Neuverteilung der Kolonien können die neuen imperialistischen Länder nicht die Privilegien erlangen, die die älteren (…) imperialistischen Mächte genießen«.⁹ In diesem Sinne führt der »Oligarchenkapitalismus« Russlands heute Krieg gegen den »Oligarchenkapitalismus« der Ukraine, um diesen nicht den alten imperialistischen Mächten des Westens zu überlassen. Zugleich ist es ein Krieg um die Umverteilung der geopolitischen und wirtschaftlichen Macht auf dem Gebiet der einstigen Sowjetunion, unter Aufkündigung der mit der Nomenklatura 1991 gemachten Kompromisse.

Traum von Vergeltung

Die Quellen des »russischen Revisionismus» untersuchten Ivan Krastev und Stephen Holmes in ihrem Buch »Das Licht, das erlosch« und bestätigten die völlig gegensätzlichen Sichten auf die Realitäten im Westen und in Russland. Ironisch formulierten sie: Niemand, »der heute das Ende des Kalten Krieges als einen Triumph des höchsten moralischen Strebens der Menschheit beschreibt, wird Russlands aktuellem, eher rachsüchtigem als strategischem Schwenk zu antiwestlicher Kriegslust je einen Sinn abgewinnen«.¹⁰ »Der Regimewechsel« nach dem Ende der Sowjetunion »erwies sich vor allem deshalb als nicht besonders beliebt, weil er mit einem gewaltigen Verlust an Territorium und Bevölkerung verbunden war«. Die »Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO trotz der scharfen Kritik Russlands entlarvte den westlichen Schwindel, das Ende des Kalten Krieges sei eigentlich ein gemeinsamer Sieg, auch für das russische Volk«.¹¹ Vor etwa zehn Jahren ging Russland deshalb dazu über, die westliche Außenpolitik selektiv zu spiegeln. »Viele Angehörige der russischen politischen Elite träumten heimlich von Vergeltung, wobei es ihnen völlig egal ist, ob sie damit strategische Gewinne erzielen oder nicht.«¹² Letzteres sollte nicht wörtlich genommen werden. Niemand beginnt einen Krieg in der Absicht, ihn zu verlieren. Doch es lässt offen, worin der strategische Gewinn liegen könnte.

Russlands Krieg in der Ukraine war offenbar gedacht als machtpolitische Demonstration, als »Spiegelung« der Kriege des Westens. Der Jugoslawien-Krieg der NATO dauerte vom 24. März bis 10. Juni 1999. Allerdings bestand er »nur« aus terroristischen Bombardements der NATO-Luftwaffen, ohne Einsatz eigener Bodentruppen, bis Staatschef Slobodan Milosevic schließlich faktisch kapitulierte, weil er die Opfer unter der jugoslawischen Zivilbevölkerung – die angeblich nur »Kollateralschäden« waren – nicht mehr mitansehen konnte und keine effektiven Gegenmittel hatte. Am Boden hätte die NATO wohl ebenfalls große Verluste erlitten, wie heute Russland in der Ukraine. Der Afghanistan-Krieg der USA und ihrer Willigen im engeren Sinne ging vom 7. Oktober 2001 bis zum Fall Kabuls am 13. November 2001, wobei sich die USA zunächst einheimische Bodentruppen der sogenannten Nordallianz gesichert hatten, was ihre unmittelbaren Verluste in engen Grenzen hielt. Die kamen erst später, weil die Besatzungspolitik misslang. Der Irak-Krieg der USA und ihrer Willigen begann am 20. März und endete am 1. Mai 2003. Für diese Zeit meldeten die USA 171 gefallene Soldaten und 2.300 auf der irakischen Seite. Diese Zahlen waren weit untertrieben. Die zivilen Todesopfer gingen – allerdings bis 2011 – in die Millionen.

Der Krieg in der Ukraine zeigt eine schlechte Spiegelung. Ein »Blitzkrieg« wurde nicht daraus. Der Widerstand der ukrainischen Truppen ist größer und nachhaltiger als ursprünglich in Moskau gedacht. Die Verluste an Menschen und Material sind hoch. Die der ukrainischen Zivilbevölkerung lassen sich nur schätzen. 4,5 Millionen Menschen sind bislang geflüchtet. General Erich Vad, früher militärpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, betonte in einer vom Stern und mehreren Tageszeitungen verbreiteten Stellungnahme, die Opfer seien dem Krieg »systemimmanent« und fielen im Vergleich zu Irak, Syrien und Libyen nicht aus dem Rahmen. Das macht die Sache nicht besser, aber die Relationen in der Kriegführung sind zu beachten. Gleichwohl, je länger der Krieg dauert und je mehr Waffen aus verschiedenen NATO-Ländern an die Ukraine geliefert werden, desto mehr handelt es sich in der Tat um einen Krieg zwischen Russland und der NATO.

Das geopolitische Bild hat eine Reihe von Unschärfen. Aus der Sicht des heutigen Westens mit seinen tendenziell schwindenden machtpolitischen Ressourcen ist der Konflikt mit Russland einerseits und der mit China andererseits ein »Zweifrontenkrieg«. In Deutschland weiß man, die gingen stets verloren. In diesem Sinne war der Ukraine-Krieg aus russischer Sicht als Stärkung der eigenen Positionen im Ringen um eine nichtwestliche Weltordnung gedacht, die eher dem einstigen »Konzert der Mächte« gleicht, nur dass dessen Hauptakteure jetzt die USA, China, Indien, die EU und Russland selbst sind.

Je länger der Krieg dauert und je verlustreicher er für Russland wird, desto weniger kann mit einer realen Stärkung der russischen Position in Europa gerechnet werden. Der Westen hat frühere Begrenzungen in bezug auf die Stationierung von Truppen und Waffensystemen im Osten Europas, in den Staaten der »Osterweiterung« der NATO aufgekündigt. Deutschland und andere NATO-Länder wollen ihre militärischen Kapazitäten materiell und finanziell deutlich aufstocken. Finnland und Schweden sind im Begriff, der NATO beizutreten. Dann würde Russlands Position auf der Landkarte ähnlich schlecht aussehen, wie wenn es den NATO-Beitritt der Ukraine akzeptiert hätte. Anders gesagt: Auch wenn es zu einer Verhandlungslösung mit der Ukraine kommt, ist nicht nur das gegenseitige Verhältnis dauerhaft belastet, sondern die geopolitische Lage Russlands eher ungünstiger als vor dem Krieg bzw. als ohne Krieg.

Hinzuzufügen ist: Für die Resolution der UN-Vollversammlung zur Verurteilung der russischen Invasion am 2. März 2022 stimmten 141 Staaten mit Ja, nur fünf, darunter Russland, mit Nein. Geflissentlich übersehen wird dabei, dass es 35 Enthaltungen gab, darunter China, Indien, Bangladesch und Pakistan, die zusammen etwa die Hälfte der Menschheit ausmachen. Michael von der Schulenburg, früher als Spitzendiplomat für die UNO und die OSZE tätig, machte darauf aufmerksam (Berliner Zeitung, 26./27.3.2022), dass die meisten kleinen und mittelgroßen Länder diese Resolution nicht unterstützt haben, weil sie die Position des Westens teilen, sondern weil sie die UN-Charta und das Verbot aller Militäraktionen aus politischen Gründen stärken wollten, nachdem zuvor mit den USA, Großbritannien und Frankreich auch drei andere ständige Mitglieder des Sicherheitsrates das Völkerrecht gebrochen und illegale Kriege geführt hatten. An den Sanktionen gegen Russland beteiligen sich in Asien nur die üblichen Verbündeten des Westens, so Japan, Australien und Singapur, andere Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika nicht. Für die Welt des Südens ist dies wieder ein Krieg der weißen Männer im Norden – wie schon der Erste und Zweite Weltkrieg des 20. Jahrhunderts und der Kalte Krieg.

Chance vertan

Für ein Fazit ist es zu früh. Vor den Kopf gestoßen sind all jene, die in vielen Ländern in den vergangenen Jahren gegen die Verteufelung der Russen und für mehr Verständigung zwischen dem Westen und Russland eintraten. Wer eine multipolare Weltordnung heraufziehen sah, muss nun ein Russland in den Blick nehmen, das sich selbst diskreditiert und durch ukrainischen ­Widerstand sowie westliche Gegenaktionen mindestens mittelfristig geschwächt wird. Die Chance, Russland als große Macht wieder zu profilieren, woran Putin seit zwanzig Jahren gearbeitet hat, ist vertan. Ob es historisch eine weitere gibt, ist fraglich. Gewinner scheinen die USA zu sein. Verlierer nicht nur die Ukraine und Russland, sondern auch die EU und Deutschland, die unter den USA verzwergen. Um das Morden zu beenden, braucht es nicht mehr Waffen, sondern eine kluge Entspannungspolitik.

