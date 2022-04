Das Hamburger Bucerius-Kunstforum bekommt eine neue Chefin: Die bisherige künstlerische Leiterin Kathrin Baumstark wird vom 1. Mai an die Direktorin des Ausstellungshauses sein, teilte das Kunstforum am Donnerstag in Hamburg mit. Sie bilde damit ab diesem Zeitpunkt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Andreas Hoffmann das neue Leitungsteam des von der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius initiierten Forums. Baumstark verantworte seit fünf Jahren »besucherstarke und gesellschaftlich relevante« Ausstellungen für das Bucerius-Kunstforum, sagte der Stiftungsvorstandsvorsitzende Manuel J. Hartung dazu. »Kunst ist politisch – ich wünsche mir, dass das Kunstforum 2023 auch als Forum noch sichtbarer wird.« (dpa/jW)