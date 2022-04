Fukushima auf britisch

John Waters/Nature Picture Library/imago images Geht im kommenden Juli vom Netz: Das 1976 in Betrieb genommene AKW in Hinkley Point

Radioaktive Strahlung ist gefährlich: für Menschen, Tiere und die gesamte Umwelt. Das ist heutzutage unbestritten. Trotzdem gibt es immer noch Politiker, die den Klimawandel durch ein Mehr an Atomkraft aufhalten wollen. Der britische Premierminister Boris Johnson ist einer von ihnen. Dabei ist besonders in den britischen AKW wegen ihrer Nähe zum Meer die Gefahr einer Havarie durch Überflutung besonders hoch.

Die Zeitung National World aus London hat in ihrer Ausgabe vom 15. April recherchiert, in welche Bredouille die Kernkraftwerke auf der Insel in den nächsten Jahrzehnten geraten, wenn der menschengemachte Klimawandel voranschreitet. Alle derzeitigen und geplanten Standorte von Kernkraftwerken in Großbritannien werden ab 2030 aufgrund der zunehmenden Häufigkeit extremer Wetterereignisse einem erheblichen Risiko ausgesetzt sein, überflutet zu werden, so das Blatt.

»Seit 1901 ist der Meeresspiegel im Vereinigten Königreich um mehr als 16,5 Zentimeter gestiegen, was die Sicherheit und Rentabilität von Kernkraftwerken an den britischen Küsten in Frage stellt«, schreibt National World. Und der Anstieg wird in Zukunft nicht etwa stoppen, sondern zunehmen.

Im Moment sind elf Reaktoren aktiv, von denen alle bis auf einen spätestens 2028 abgeschaltet werden sollen. Der älteste in Hinkley Point ist bereits seit 1976 in Betrieb. Er geht im kommenden Juli vom Netz. Nur das 1995 in Sizewall in der Grafschaft Suffolk gebaute AKW soll bis mindestens 2035 laufen.

Das bedeutet aber keineswegs das Ende der Atomenergie im Vereinigten Königreich. Großbritannien hat nämlich ein ehrgeiziges Ziel: Bis 2030 will das Land 95 Prozent seines Energiebedarfs aus kohlenstoffarmen Quellen decken. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Kernenergie, die bis 2050 24 Gigawatt pro Jahr liefern soll – das wären etwa ein Viertel des prognostizierten Bedarfs. Deshalb will die Regierung von Boris Johnson bis zum Ende des Jahrzehnts bis zu acht neue Reaktoren genehmigen. Jedes Jahr einen. Das steht im aktuellen Energiestrategiepapier vom 7. April. In Hinkley Point sind bereits zwei in Bau. Sie gehen voraussichtlich in vier Jahren ans Netz.

Die acht geplanten AKW werden fast alle direkt an oder unweit der Küste liegen. »Wasser ist eine Schlüsselkomponente (…) in Kernreaktoren, weshalb diese so oft an der Küste stehen, um Zugang zu Meerwasser zu erhalten«, erklärte Doug Parr, Wissenschaftler bei Greenpeace UK, in der National World. Anders als in Deutschland Elbe, Rhein oder Donau gibt es auf der Insel kaum Flüsse, die ausreichend Wasser für den Betrieb eines Reaktors führen.

Welche katastrophalen Folgen es hat, wenn Meerwasser in eine Atomanlage eindringt, konnte die Welt im März 2011 live am Fernsehen mitverfolgen, als in Japan der Reaktor in Fukushima in die Luft flog. Auch heute noch sind weite Teile der Gegend durch radioaktive Strahlung unbewohnbar.

Natürlich wird das Meer über die britischen AKW nicht mit der gleichen, plötzlichen Wucht eines Tsunamis hereinbrechen. Aber höhere Sturmfluten sind auch in Europa wahrscheinlich. »Alle neueren wissenschaftlichen Daten deuten auf einen Anstieg des Meeresspiegels, schnellere, heftigere und zerstörerische Stürme und Sturmfluten hin«, sagte der Vorsitzende der unabhängigen britischen Nuclear Consulting Group, Paul Dorfman. Das habe unweigerlich negative Auswirkungen auf die Betriebssicherheit der Reaktoren an der Küste. »Bestehende und geplante neue britische Reaktoren sind zunehmend durch den Anstieg des Meeresspiegels, Überschwemmungen und Sturmfluten gefährdet«, so Dorfman.

Ein interaktives Tool der gemeinnützigen Organisation Climate Central aus den USA zeigt das Überschwemmungsrisiko für Küstenregionen auf der ganzen Welt. Demnach sieht es für die britischen AKW schlecht aus. »Die Küstenlinien dieser Gebiete, in denen sich Kernkraftwerke befinden, sind ab 2030 von Überschwemmungen bedroht.«

Auf climatecentral.org kann anhand von Karten auch beobachtet werden, wie sich die Erderwärmung auf die Küstenlinie in Deutschland auswirken wird. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Heide, Anklam, Papenburg, Torgelow oder Ueckermünde dürften dabei erschrecken: Bei einem Anstieg der mittleren Temperatur um zwei Grad ist die Anschaffung einer Schwimmweste und eines seetüchtigen Schlauchboots dringend zu empfehlen.