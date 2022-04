Zielscheibe für Hass

Metodi Popow/imago Florence Gaub am 12. April bei »Lanz«: »Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass, auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind – im kulturellen Sinne«

Der Krieg in der Ukraine hat die Schleusen geöffnet für Hass und Hetze gegen »die Russen«, wie das 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr vorstellbar schien. Vor allem die TV-Talkshows von ARD und ZDF sind zu Arenen mutiert, in denen es fast täglich heißt: Ring frei für die Russland-Hasser! Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, ein Verehrer des ukrainischen Nazikollaborateurs Stepan Bandera, darf ungehindert seine Tiraden gegen die russische Regierung, das russische Volk und alles Russische überhaupt vom Stapel lassen. Mittlerweile scheinen alle Dämme gebrochen zu sein. So ist es möglich, offen rassistisches Gedankengut vor laufender Kamera zu äußern. Das bewies der Auftritt der Politikwissenschaftlerin Florence Gaub beim ZDF-Talk »Lanz« am 12. April.

Was Gaub ohne jeden Anflug von Ironie von sich gab, sorgte bei vielen Zuschauern für Fassungslosigkeit. Sie sagte: »Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind – im kulturellen Sinne«. Aber Gaub setzte noch einen drauf. Russen hätten einen anderen Bezug zu Gewalt und Tod. Es gebe bei Russen »nicht diesen liberalen und postmodernen Zugang zum Leben. Das Leben als ein Projekt, das jeder für sich individuell gestaltet. Sondern das Leben kann halt einfach auch mit dem Tod recht früh enden.«

In der Konsequenz ist diese Äußerung nichts anderes als ein Rückgriff auf alte antirussische Ressentiments. Wobei Gaubs verquaste Begründung gleichzeitig die Hybris eines ins Religiöse gesteigerten Glaubens an die Gestaltbarkeit des Lebens offenbart. Gaub nimmt offenbar an, man könne nicht früh sterben, wenn man das Leben als »Projekt« auffasst. Zu Ende gedacht ließe sich außerdem schlussfolgern: »Die Russen« rechnen halt damit, früh zu sterben, sind also eigentlich ein gutes Kanonenfutter. So verstand es auch der Politikwissenschaftler Ismail Küpeli. Er nannte Gaubs Äußerungen bei Twitter »einfach unfassbar«. So funktioniere »Rassismus ohne Rassen«. Sie sähen laut Gaub zwar europäisch aus, seien aber keine Europäer. Und da bei Russen das Sterben nun mal dazugehöre, sei »es auch nicht so schlimm, wenn Russen sterben«.

Gaubs Hintergrund macht deutlich, dass ihr rhetorischer Exzess kein Ausrutscher war. Die studierte Politikwissenschaftlerin war am NATO Defense College beschäftigt, seit März 2018 stellvertretende Direktorin des Instituts der Europäischen Union für Sicherheitsstudien in Paris (EUISS). Darüber hinaus hat Gaub diverse Funktionen in elitären Einrichtungen in Frankreich und der BRD. So ist sie Lehrbeauftragte am Historischen Institut der Universität Potsdam und hat in diesem Rahmen 2007 bis 2009 im Lehrgang Militärische Studien wie auch am Institut d’études politiques de Paris unterrichtet.