Turbulenzen am Papiermarkt

H. Tschanz-Hofmann/IMAGO Mangelware: Sinkende Auflagen haben zur Folge, dass weniger Altpapier anfällt, was angesichts der hohen Recyclingquote dramatische Folgen hat

Druckereien und Verlage ächzen unter rasant steigenden Preisen für grafische Papiere. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts sind die Erzeugerpreise für Papier seit 2015 um 45 Prozent gestiegen, beim Zeitungspapier sogar um 75 Prozent. Durch zuletzt höhere Energie- und Transportkosten ist diese Entwicklung jedoch nicht zu erklären, die Hintergründe sind komplex. Seit Jahren verringert sich die Nachfrage nach grafischen Papieren, weil Auflagen von Magazinen und Zeitungen sinken. Parallel wird in Deutschland weniger Papier hergestellt. Im Jahr 2010 wurden hierzulande noch 6,6 Millionen Tonnen Papier produziert, 2019 waren es noch 5,06 Millionen Tonnen. Infolge der Coronapandemie, als der Bedarf an Kultur- und Werbedrucksachen einbrach, sank die Produktion auf 4,5 Millionen Tonnen, ein Minus von 32 Prozent gegenüber 2010. Sinkende Auflagen haben wiederum zur Folge, dass weniger Altpapier anfällt, was angesichts der hohen Recyclingquote dramatische Folgen hat. Die Verkaufspreise für Altpapier stiegen von 2015 bis Februar 2022 um 93 Prozent.

Ein weiterer Faktor ist eine veränderte Nachfrage im Zuge der zeitweiligen Pandemiebeschränkungen. Zuerst waren Hygiene- und Toilettenpapiere stark gefragt und dann – angesichts geschlossener Geschäfte und des boomenden Onlinehandels – Karton und Pappe und Verpackungsmaterialien.

Streik in Papierfabriken

Seit Januar wird zudem in Europas größtem Papierkonzern UPM in Finnland gestreikt. Bis zu 2.200 Arbeiter schlossen sich dem Ausstand an. Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen Pläne von UPM, für verschiedene Unternehmensbereiche einzelne Tarifverträge abzuschließen anstatt einer Gesamtvereinbarung. Ende März teilte die Gewerkschaft Paperiliitto mit, den ausgesetzten Arbeitskampf wieder aufzunehmen; vom 16. bis 30. April sollen die Papiermaschinen erneut stillstehen. UPM ist der weltweit größte Verarbeiter von Altpapier und stellt unter anderem Papier, Zellstoff und Holzprodukte her. Das Geschäft läuft mehr als gut: Im dritten Quartal 2021 stieg der Umsatz auf 2,53 Milliarden Euro, so viel wie noch nie zuvor in einem Vierteljahr.

Von »Turbulenzen an den Papiermärkten« spricht der Bundesverband Druck- und Medien (BVDM) und nennt einen weiteren Aspekt. Die europäische Papierindustrie sollte »keine Verlängerung der Antidumpingzölle der EU-Kommission gegen chinesische Unternehmen beantragen«. Selbst wenn nur geringen Mengen aus China importiert würden, dürfe freier Handel in Zeiten der Knappheit nicht eingeschränkt werden, so der Verband.

Neben steigenden Preisen, muss die Verlagsbranche auch mit den Folgen der Coronapandemie umgehen. Laut einer Erhebung des Branchenmagazins Buchreport habe die Mehrheit der großen Verlage im Vorjahr allerdings kräftig zugelegt. Die zum Bertelsmann-Konzern gehörende Verlagsgruppe Penguin Random House steigerte 2021 ihren Umsatz um 11,9 Prozent auf 332 Millionen Euro (siehe jW vom 7.4.2022). Die Umsätze der 100 größten deutschsprachigen Verlage lagen »über die gesamte Bandbreite fünf Prozent über dem Vorjahr«, heißt es in dem Bericht. Bei diesen Zahlen muss jedoch der leichte Umsatzrückgang im Bezugsjahr 2020 berücksichtigt werden. Betrachtet man das Minus in 2020 und das deutliche Plus 2021, so entspricht das etwa der Entwicklung der Jahre zuvor. Die größten Zuwächse gibt es im Segment Comics. Nach Umsatzzunahme im ersten Coronajahr 2020 (plus vier Prozent) gab es 2021 einen Sprung um knapp 30 Prozent auf 238 Millionen Euro Umsatz. Haupttreiber sind japanische Manga.

Linke Solidarität

Der linke Verlag Assoziation A aus Berlin und Hamburg kam zunächst glimpflich durch die Pandemie und konnte 2020 sogar höhere Umsätze verzeichnen. Verleger Rainer Wendling sagte im jW-Gespräch, im zweiten Pandemiejahr habe auch Assoziation A die Auswirkungen durch die Einschränkungen deutlich gespürt. Bei der Papierknappheit habe er Glück gehabt. »Nur bei einem Buchprojekt mussten wir mehrere Wochen warten, bis das gewünschte Material geliefert wurde«. Positiv überrascht sei Wendling von der Solidarität der Leserschaft gewesen. Viele Kunden hätten Literatur gezielt über linke Buchläden bestellt.

Der Unrast-Verlag aus Münster habe die Coronapandemie »wirtschaftlich relativ gut überstanden«, so Tatjana Niederberghaus, die beim Verlag für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Aufgrund seines umfangreichen Sortiments antirassistischer Bücher habe Unrast während des Höhepunkts der Black-Lives-Matter-Bewegung im Jahr 2020 sogar neue Leser gewonnen. Die Papierknappheit verlange zwar viel vorausschauende Planung, bisher konnte der Verlag die Buchpreise jedoch niedrig halten. Auch beim Stuttgarter Schmetterling-Verlag – bekannt für seine Buchreihe theorie.org – seien die Geschäfte »einigermaßen stabil geblieben«, sagte Geschäftsführer Jörg Hunger gegenüber jW. Sorgen bereiten ihm jedoch die Papierpreise. »Wenn das so weitergeht, wird das gedruckte Buch bald zum Luxusartikel.«