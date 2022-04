ZUMA Press/imago/Montage jW

Solidarität mit jW

Zu jW vom 16./17.4.: »Angriffe auf junge Welt«

Liebe Freunde, ich werde Euch unterstützen, wo immer ich es kann. Ich habe trotz engen Budgets die jW abonniert. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Ihr noch mehr Abonnenten bekommt. Nur eins möchte ich anmerken: Was auch immer der Verfassungsschutz vorgibt vorzuhaben, er tut es schon längst. Der kalte Wind der Reaktion weht uns allen ins Gesicht. Man darf keine Angst zeigen. Es sind eher die linken Grabenkämpfe, die uns hindern, mehr, als es Verfassungsschutz und andere Gegner können. Einigkeit macht stark, und die vermisse ich. Es ist die Zersplitterung der linken Kräfte, die uns allen schadet. Der Verfassungsschutz erfüllt nur den Zweck, den er in dieser Gesellschaft hat. Die antifaschistische Einheit ist dringend nötig, die Zeichen der Zeit fordern sie, handeln wir endlich danach.

Ronald Prang, Berlin

Das Schlimmste kommt noch

Zu jW vom 19.4.: »Störfall bei Tesla«

Tesla hatte keinen Störfall, Tesla ist der Störfall und wird über kurz oder lang zu einer Umweltkatastrophe und einem politischen Krisenfall werden. Aber dann wird mal wieder niemand dafür verantwortlich gewesen sein.

Reinhard Hopp, Berlin

Sanktionen und Einschränkungen

Zu jW vom 4.4.: »SPD-Chef will Bruch mit Moskau«

Bei seinem Amtsantritt hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Eid geleistet, dass er seine »Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen« werde. Inzwischen werden von der Bundesregierung täglich mehr Waffen in das Kriegs- und Krisengebiet Ukraine geliefert. Gas- und Öllieferungen aus der Russischen Föderation sollen gekappt werden, ohne dass feststeht, wie, wann und wodurch sie real zu ersetzen sind. Eine sich rein emotional äußernde Außenministerin fordert hasserfüllt immer mehr Waffen für die krisengeschüttelte Ukraine, um »Russland zu ruinieren«. Milliardensummen werden für die Rüstung bereitgestellt, während soziale Belange wie Wohnen, Bildung, Pflege gar nicht mehr in Erwägung gezogen werden. Indessen fordert die hochbezahlte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Bürger zu weiteren Einschränkungen auf. Die Inflation wächst täglich. Bürger mit geringem Einkommen stehen vor einer unsicheren Zukunft, und angesichts steigender Energiepreise wissen Autofahrer nicht, wie sie bei schlechter Witterung ohne Auto ihre Arbeitsstelle erreichen sollen. Und die Öl- oder Gasheizung? Katar ist weit weg, und der Wirtschafts- und Energieminister sowie Vizekanzler Robert Habeck wurde bei seinem dortigen Bettelbesuch auf unbestimmte Zeit vertröstet. Angela Merkel hatte einst versprochen, »Deutschland zu dienen«. Der jetzige Kanzler dient lieber den USA und der NATO. Der Eid des Kanzlers und seiner Minister ist zur leeren Formel verkommen.

Von Pressefreiheit kann schon lange keine Rede mehr sein. Täglich werden von den Medien ungeprüft Nachrichten über Greueltaten verbreitet, um die deutsche Bevölkerung zum Hass gegen Russland aufzustacheln, damit sie die Strafmaßnahmen/Sanktionen gegen das Land und seine Bevölkerung billigt. SPD-Chef Lars Klingbeil fordert »nach dem politischen Bruch« auch einen »wirtschaftlichen Bruch«, gleichgültig, ob der auch der eigenen Bevölkerung schadet.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Opfer verschwiegen

Zu jW vom 4.4.: »Alltag unter Artillerie­beschuss«

Wenn US- und NATO-Truppen töten, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann wird über hunderttausend Tote in anderen Ländern nicht einmal berichtet. Höchstens mal eine Randbemerkung. Wozu auch? Schließlich sind sie ja weit weg, in Afrika, Südamerika oder Südostasien. Anders dagegen, wenn es die US-Kriegstreiber und die 30 NATO-Vasallen selber trifft. Dann wird laut aufgeschrien, sanktioniert, und Waffen werden geliefert. Und der Bürgerkrieg 2014 bis 2022 in der Ukraine gegen die beiden »Volksrepubliken« Lugansk und Donezk? Kein Wort über 44.000 Verletzte und 14.000 tote Russen, von der ukrainischen Armee in acht Jahren gemordet. Das war alles in Ordnung und wurde verschwiegen. Da gab es kein Geschrei, keine Sanktionen. Was hatte der ukrainische »Schokoladenkönig« Petro Poroschenko 2015 noch gesagt: »Unsere Kinder werden in die Schulen und Kindergärten gehen, und ihre Kinder werden in den Kellern sitzen. Und so, genau so, werden wir diesen Krieg gewinnen.« Ukrainische Neonazibataillone schossen dann acht Jahre lang auf die Zivilbevölkerung der beiden »Volksrepubliken«. Russland aber hatte dieses Töten seiner Landsleute in der Ukraine nicht vergessen. Vergebens hatte man sich um eine friedliche Lösung bemüht. Die Quittung für das Morden an der russischstämmigen Bevölkerung hat man dann am 24. Februar 2022 erhalten, mit dem Einmarsch Russlands zur Unterstützung der »Volksrepubliken« Lugansk und Donezk.

Lothar Böling, Düren

Baltische Barone

Zu jW vom 19.4.: »Keile gegen Ostermärsche«

Vergessen wir nicht, dass die deutschbaltischen Barone der von Lambsdorffs ihren Grafentitel vom russischen Zaren Alexander I. erhielten. Alte Begehrlichkeiten, gestützt von den neuen Ostlandrittern der Partei Die Grünen, mögen für Alexander Graf Lambsdorffs Haltung eine Rolle spielen; allerdings sitzen zur Zeit die Satrapen der USA in Ostland.

Armin Christ, Löwenberger Land

Voller Erfolg

Zu jW vom 19.4.: »Keile gegen Ostermärsche«

Das Verhalten der Partei Die Grünen überrascht seit Joseph Fischers Lüge 1999 niemanden mehr. Was Teile der Partei Die Linke in Bremen und auf Bundesebene betrifft, gilt die alte Weisheit: »Wer solche Genossinnen und Genossen hat, braucht keine Feinde mehr.« Trotzdem waren die Ostermärsche in diesem derzeitigen politischen Umfeld aus meiner Sicht durchaus ein Erfolg. Den Vorwurf, ein Mitglied der »fünfte Kolonne« Moskaus zu sein, ertrage ich wie viele andere jetzt schon 50 Jahre lang. »Die Hunde und Hündinnen bellen, die Karawane zieht weiter.« (…)

Klaus Leger, Mutterstadt