Schlacht der Symbole

ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS Panzer der Streitkräfte der »Volksrepubliken« in Mariupol (19.4.2022)

Warum kämpfen Russland, die Volksrepubliken und die Ukraine eigentlich mit solcher Härte um Mariupol? Einen wirtschaftlichen Wert hat die Stadt auf absehbare Zeit für keine der beiden Seiten mehr. Das Stahlwerk, auf das sich die Kämpfe zuletzt konzentrierten, beruhte auf der Kombination der Energie des Donbass und des Rohstoffs aus der Region Kriwoj Rog westlich des Dnipro. Dass dieser Lieferzusammenhang als wirtschaftsgeographische Grundlage des Stahlstandorts Mariupol wieder hergestellt wird, ist praktisch ausgeschlossen, egal wie der Krieg ausgeht.

Aber die Stadt hat für alle Seiten symbolische Bedeutung. Für die Ukraine als letztes Unterpfand ihres Zugangs zum Asowschen Meer, wobei der auch nicht für sich genommen wichtig ist, sondern weil der Charakter der Ukraine als Anrainerstaat dieses Nebenmeers das letzte Hindernis dafür ist, dass Russland dieses Seegebiet, das nach der Übernahme der Krim ohnehin von drei Seiten durch Russland eingeschlossen ist, zum eigenen Binnengewässer erklären kann. Und Mariupol steht aus ukrainischer Sicht für den ersten Erfolg in der Abwehr des Aufstands im Donbass im Frühjahr 2014.

Und hier genau ist der Kern des Konflikts. Denn aus russischer bzw. Donezker Sicht fällt dieser Erfolg zusammen mit einem Massaker, das eine später zum »Bataillon Asow« umbenannte Polizeisondereinheit des von dem Ultrarechten Arsen Awakow geleiteten ukrainischen Innenministeriums am 9. Mai 2014 an Bewohnern der Stadt verübt hat, die sich auf den Straßen zur Feier des sowjetischen Siegestages versammelt hatten. Es gab nach russischen Angaben mehrere Dutzend Tote, als Angehörige dieser Einheit mit Schützenpanzerwagen durch die Stadt rasten und auf alles schossen, was eine rote Fahne trug. Es ist auf beiden Seiten ein Kampf um Symbole. Alte und neue, die die Ukraine in ihrer Propaganda zu schaffen sucht. Wurde schon der militärisch sinnlose Widerstand einiger Dutzend Grenzwächter auf der »Schlangeninsel« nahe der Donaumündung am ersten Kriegstag als »ukrainische Thermopylen« überhöht, so ist die Rhetorik, in der das offizielle Kiew auf Bitten der in Mariupol kämpfenden Einheiten um Entsatz mit Durchhalteparolen antwortete, nicht weit entfernt von der, mit der Joseph Goebbels Ende 1942 die in Stalingrad eingeschlossene 6. Armee der deutschen Wehrmacht zum aussichtslosen Widerstand anzufeuern suchte: Ihr Opfer binde feindliche Kräfte und hindere sie am Vorstoß an anderer Stelle.

Aus diesem Grund ist es ausgesprochen unwahrscheinlich, dass das Flehen des ukrainischen Kommandeurs um freien Abzug in ein Drittland erhört wird. Moskau hat keinen Anlass, darauf zu vertrauen, dass evakuierte ukrainische Soldaten im Ausland tatsächlich interniert bleiben und nicht über kurz oder lang wieder in den Kampf zurückkehren – und Kiew will auf jeden Fall das Bild einer militärischen Niederlage vermeiden. Wie üblich, zahlen den Preis für solche Ambitionen (bisher) lebendige Menschen.