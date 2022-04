Schändung von Sowjetischem Ehrenmal

Neubrandenburg. Das Sowjetische Ehrenmal sowie eine Tafel für weibliche Opfer der KZ-Außenstelle Ravensbrück auf dem Neuen Friedhof in Neubrandenburg sind geschändet worden. Wie der Nordkurier am Mittwoch nach einem Leserhinweis feststellte, wurde auf das Ehrenmal in kyrillischer Schrift »Ruhm der Ukraine« und »Den Helden Ruhm« geschrieben. Auf einer Tafel fand sich ein Hakenkreuz und die vom ukrainischen faschistischen »Asow«-Regiment verwendete Symbol der Wolfsangel in den Farben Blau und Gelb. Die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung übernommen. (jW)