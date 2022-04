Frankreich: Deliveroo wegen »Betrug« verurteilt

Paris. Der Onlineessenslieferant Deliveroo ist in Frankreich wegen Scheinbeschäftigung verurteilt worden. Wie das Unternehmen am Mittwoch hinsichtlich des gefällten Urteilsspruchs mitteilte, werde Deliveroo aber weiterhin auf dem französischen Markt aktiv bleiben. Ein Strafgericht hatte den Lieferdienst am Dienstag zu einer Strafe von 375.000 Euro, zwei ehemalige Manager außerdem zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Deliveroo setzt seine Fahrer in Frankreich als selbständige Unternehmer ein, was das Gericht als »Betrug« bewertete. Etwa 100 Nebenkläger hatten sich in dem Prozess gemeldet. (AFP/dpa/jW)