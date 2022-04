Auslieferung verhindern

Tom Nicholson/REUTERS

Die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange aus Großbritannien an die USA ist erneut einen Schritt näher gerückt. Der Westminster Magistrates’ Court erließ am Mittwoch in London den formellen Auslieferungsbeschluss, vor dem Gericht wurde unterdessen die Freilassung des Journalisten gefordert (Bild). Der Beschluss geht nun zur endgültigen Entscheidung an die britische Innenministerin Priti Patel. Assanges Anwälte haben eine Frist von vier Wochen, um weitere Einspruchsgründe vorzubringen. Auch ein erneuter Gang vor Gericht ist nicht ausgeschlossen. (dpa/jW)