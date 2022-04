Lindner warnt vor Schuldenkrise

Washington. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht die alleinige Verantwortung für aktuelle wirtschaftliche Problemlagen bei Russland. Die Schwierigkeiten seien durch den Krieg Russlands in der Ukraine entstanden, nicht durch wirtschaftliche Strafmaßnahmen des Westens: »Die Verantwortung für die gegenwärtigen makroökonomischen Risiken trägt allein Russland«, sagte Lindner am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) am Mittwoch in Washington. Der Minister warnte vor einer Schuldenkrise in sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern, Problemen der wirtschaftlichen Stabilität und bei der Nahrungsmittelsicherheit. »All das hat eine Quelle: Russland«, so Lindner. Man werde Russland bei der IWF-Tagung und Gesprächen der G20-Finanzminister keine Bühne bieten, um Propaganda und Lügen zu verbreiten. (dpa/jW)