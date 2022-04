Die Linke sucht neues Gesicht

Michael Reichel/dpa Susanne Hennig-Wellsow beim Landesparteitag der Thüringer Linkspartei in Bad Blankenburg (20.11.2021)

Die Krise der Partei Die Linke spitzt sich zu: Am Mittwoch hat die erst im Februar 2021 ins Amt gewählte Kovorsitzende Susanne Hennig-Wellsow mit sofortiger Wirkung ihren Rücktritt erklärt. In einer am frühen Nachmittag auf ihrer Webseite veröffentlichten Erklärung schrieb sie: »Wir haben zu wenig von dem geliefert, was wir versprochen haben. Ein wirklicher Neuanfang ist ausgeblieben.«

Hennig-Wellsow und die zweite Kovorsitzende Janine Wissler hatten nach dem katastrophalen Abschneiden bei der Bundestagswahl, bei der der Partei nur dank dreier gewonnener Direktmandate der Einzug in das Parlament gelungen war, einen Rücktritt abgelehnt. Den Wahlkampf hatten beide auf die Regierungsbeteiligung der Linkspartei im Rahmen eines »rot-grün-roten« Bündnisses ausgerichtet. Eine kritische und offene Überprüfung dieses Ansatzes ist nach der Wahl nicht erfolgt; zuletzt hatten sich eher die Anzeichen dafür verdichtet, dass die Parteispitze diesen Kurs weiter verschärfen und in diesem Zusammenhang auch innerparteiliche Kritiker marginalisieren bzw. aus der Partei drängen will.

Hennig-Wellsow hatte in den vergangenen Monaten mehrmals eine »Neuaufstellung« angekündigt und auf den Bundesparteitag im Juni in Erfurt verwiesen – zuletzt nach der Landtagswahl im Saarland, bei der die Partei über 80 Prozent ihrer Wähler von 2017 verloren hatte und aus dem Landtag geflogen war. Am Mittwoch schrieb sie in ihrer Rücktrittserklärung, dass eine »programmatische, strategische und kulturelle Erneuerung« der Partei nötig sei; sie habe dafür das ihr »Mögliche« versucht. Man sei aber »auf diesem Weg bisher nicht so weit gekommen, wie es meiner Ansicht nach nötig wäre«. Die »Erneuerung« der Partei brauche »neue Gesichter«.

Als weiteren Grund für ihren Rücktritt führte Hennig-Wellsow, die vor ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden Landes- und Fraktionschefin in Thüringen gewesen war, ihre »private Lebenssituation« mit einem achtjährigen Sohn an. Außerdem verwies sie auf den defizitären »Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen«. Bundestagsabgeordnete will sie bleiben.