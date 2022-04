Warten auf den Coup

M. Engelbrecht/GEPA pictures/IMAGO Probleme mit der Favoritenrolle: Martin Schindler

Nach zwei harten Pandemiejahren kehrt auch im deutschen Dartssport allmählich die Normalität zurück. Der German Darts Grand Prix in München sorgte am Osterwochenende für eine volle Halle und ausgelassene Stimmung. Die deutschen Spieler Martin Schindler und Max Hopp profitierten davon sichtlich. Hopp scheiterte erst im Achtelfinale am walisischen Weltklassespieler Jonny Clayton, für Schindler lief es am Ostermontag noch besser: Im Achtelfinale besiegte er den favorisierten Engländer Ryan Searle und sorgte mit über 109 Punkten für einen deutschen Rekord auf der European Tour.

»Es steckt eine Menge Arbeit dahinter und viel Opferbereitschaft«, sagte Schindler nach seiner Machtdemonstration. Mit im Schnitt 109,24 Punkten ließ er beim 6:1 dem Achtelfinalgegner Searle keine Chance. Nach dem wohl besten Spiel seiner Karriere ließ sich der Strausberger von den 3.000 deutschen Fans feiern. Wenige Stunden später jedoch endete das Turnier für ihn durch ein 4:6 gegen Außenseiter Martin Lukeman abrupt.

Mit seinem neuen Karrierehöchstwert, Weltranglistenplatz 49 als zweitbester Deutscher hinter Gabriel Clemens, hat Schindler sein Potential noch bei weitem nicht ausgeschöpft: Reihenweise besiegt er derzeit Spitzenspieler, Ende März verhinderte erst der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen im Finale in Niedernhausen Schindlers ersten Titelgewinn auf der Tour. Schindler überzeugt regelmäßig mit Achtungserfolgen, seit er 2021 die Tourkarte der Professional Darts Corporation (PDC) zurückerobert hat. Nur auf der TV-Bühne lief es lange nicht rund, in den entscheidenden Momenten fand »The Wall« nicht zu seinem gewohnten Spiel. Mit der Favoritenrolle gegen den späteren Finalisten Lukeman kam er nicht zurecht. Das Warten auf den ersten Coup geht weiter.

Auch viele Topstars patzten: Gerwyn Price (Wales), Peter Wright (Schottland) und Michael van Gerwen (Niederlande) gingen leer aus. Van Gerwen kassierte im Halbfinale gar eine bittere 0:7-Schlappe gegen den Engländer Luke Humphries, der sich später mit einem deutlichen 8:2 gegen seinen Landsmann Lukeman zum überraschenden Turniersieger krönte.

Negativ überraschte dagegen der Umgang des veranstaltenden Verbandes PDC Europe mit der Presse. Für das Turnier im »Zenith« in München sperrte der Verband Fachportale, Onlinemedien und Nachrichtenagenturen aus, weil es angeblich logistisch nicht möglich sei, einen Pressebereich einzurichten. Nachfragen mit dem Hinweis, dass dies bei anderen Veranstaltungen am selben Ort keineswegs unmöglich war, blieben unbeantwortet. Die Dartprofis standen nur den übertragenden Sendern Rede und Antwort.