Hände wie Spinnweben

Das Mädchen mit den Locken gibt es nicht mehr: Aus Kate wurde Kae

Kein Song auf »The Line Is a Curve« verleiht dem persönlichen Leidensdruck, aber auch den positiven Effekten, die daraus in den vergangenen Jahren für Kae Tempest erwachsen sind, so unmittelbar Ausdruck wie dieser: »More Pressure« heißt das vorletzte Stück auf dem neuen Album, und nirgendwo sonst rücken ihre Texte so nahe an ein exaktes Nachzeichnen derjenigen krummen Linien heran, die zu ihrer Verwandlung beigetragen haben: »Less push / More flow / Please / Let me let go«, rappt die englische Sängerin und spannt dabei ein Panorama all der Ängste und Sehnsüchte auf, die mit diesem Wunsch einhergehen: »Less solutions / Less inhibition / Less confusion / More intuition« – das wünsche sie sich für die Zukunft. Die Liste all dessen, wovon sie sich mehr oder weniger erhofft, setzt sich im Text in Form einer langen Liste fort.

Zur Erinnerung: 2020 hat Tempest ihren Namen von Kate zu Kae geändert und sich als nichtbinäre Person definiert. »Es ist der Anfang eines Prozesses, und ich hoffe, ihr begleitet mich dabei«, schrieb sie damals. Gleichzeitig verabschiedete sie sich auch sprachlich von einer eindeutigen geschlechtlichen Zuschreibung und änderte ihre Pronomen von »she/her« zu dem pluralen »they/them«. Genaugenommen müsste dieser Text also, um diesem Wunsch zu entsprechen, von Kae Tempest im Plural schreiben; also zu Beginn des Absatzes etwa formulieren: »2020 haben Kae Tempest ihren Namen von Kate zu Kae geändert …« Das geht im Deutschen immer noch nicht so locker von der Hand wie im Englischen, aber vielleicht ist es ja auch eine provisorische Lösung, dass die Leserinnen, Leser und alle, die gendermäßig zwischen diesen beiden binären Polen liegen, diese grammatikalische Neuerung zumindest in Tempests Sinne mitdenken.

»Es ist der Song, auf den das ganze Album in gewisser Weise hinarbeitet«, so Tempest in einem Interview mit dem New Musical Express zu »More Pressure«, denn er besage, »dass wir Belastungen, denen wir ausgesetzt sind, als Möglichkeiten für neues Wachstum, neue Widerstandsfähigkeit und neue Akzeptanz betrachten können«. Die Krise als Chance also – Kae will (wollen) sich nicht mehr verstecken, sie will (wollen) Isolation und Verzweiflung hinter sich lassen, aber dafür musste Kate erst einmal los- und zurückgelassen werden. Tempests ­Lyrics sind immer vielstimmig, sie bestehen aus Zeichen, Zitaten, Beobachtungen, und man muss damit vorsichtig sein, ihnen den Status eines Bekennerschreibens zu verleihen. Dennoch liegt nahe, dass das gelockte Mädchen, von dem sie sich im Song verabschiedet hat, den Namen Kate trug, wenn es heißt: »I saw the truth in the curls of the vanishing girl / Hands like cobwebs dangling / Eyes like deep sea dives / She said, stop worrying, man / Stop panicking.« Und so dürfte es auch kein Zufall sein, dass der zweite Teil des Songs von einem männlichen Part vorgetragen wird, den Kevin Abstract vom HipHop-Kollektiv Brockhampton aus Los Angeles einnimmt. Beide, männliche wie weibliche Anteile, machen den Song erst zu einem Ganzen.

Überhaupt ist dieses Album für Kae Tempest auch ganz praktisch ein Schritt aus der Vereinzelung und hin zu Kooperationen, etwa mit der Londoner Sängerin Lianne La Havas auf »No Prizes« oder Grian Chatten von der Dubliner Band Fontaines D. C. auf »I Saw Light«. Nicht zuletzt hat Jürgen Teller das Coverfoto aufgenommen, das Tempest mit kurzen Haaren und nackten Schultern vor einem Baum und Sträuchern zeigt – sie selbst unscharf, das Gebüsch dafür im Fokus. Tempests Stimme intoniert die Zeilen ihrer inzwischen durchweg gesprochenen Texte mit gewohnter Präzision und Schärfe, allerdings hat sich in dieses Album eine warme und verzückende, hoffnungsvolle Schönheit eingeschlichen, die aus den elektronischen Beats und den minimalistischen Computerklängen wie ein großes Glücksversprechen aufsteigt. »Keep going and it will get better«, verbreitet »Salt Coast« unumwunden Hoffnung. Daher möchte man am liebsten die ganzen enzyklopädischen und unerschöpflichen Texte dieses grandiosen Albums zitieren, das mit sehr persönlichen Zeilen endet, die davon berichten, was die Künstlerin(nen) Kae Tempest antreibt: »There are things I must record, must praise / There are things I have to say about the fullness and the blaze / Of this beautiful life, of this beautiful life.« Und so reist auch am Ende des Videos von »More Pressure« die Kamera über einen kurzen Zwischenstopp auf einem Teppich orange glühender Wolken in die Unendlichkeit des Weltalls und taucht dort zwischen Sternennebel ein, um die Schwerkraft für immer hinter sich zu lassen.