Grüßen Sie die Putzkraft

Melanie Zanin Niemals an die Reichen gewöhnen: In »Working Class« üben die Ausgebeuteten den Schulterschluss

Wie groß musste Semra Ertans Verzweiflung gewesen sein, als sie 1982 aus Protest gegen die unzumutbare Situation der Arbeitsmigranten in der BRD in den Hungerstreik trat? Es war die Zeit, in der die neue Regierung unter Helmut Kohl angesichts hoher Arbeitslosenzahlen mit einer sogenannten Rückkehrprämie ein unmissverständliches Signal an die türkische Community sendete: Wir wollen euch nicht mehr!

Dass diese Migranten zuvor maßgeblich am »Wirtschaftswunder« mitschufteten, war den Konservativen egal. Sie setzten nun auf rassistische Spaltung. Ertan rief damals beim WDR und beim NDR an. Die Schriftstellerin und Tochter türkischer Gastarbeiter kündigte im Radio ihren öffentlichen Selbstmord an, damit die Menschen »wenigstens ein bisschen überlegen«. Am 24. Mai 1982 übergoss sich die 25jährige in Hamburg mit Benzin und zündete sich an. Zwei Tage später erlag sie ihren Verletzungen.

Ertans Leben und Werk bildet die lose dramaturgische Klammer von »Working Class«, einer »Inszenierung über Klasse und Arbeit« des Stadtkollektivs, der jüngsten Sparte des Düsseldorfer Schauspielhauses. Regie führte Bassam Ghazi, der zuvor unter anderem als Künstlerischer Leiter des »Import Export Kollektivs« am Schauspiel Köln tätig war. Seine Herangehensweise erinnert an die Stücke von Volker Lösch, in denen ebenfalls Menschen aus der Arbeiterklasse auf der Bühne stehen.

Acht Laiendarsteller aus der Stadt stehen auf der leergeräumten Rampe, sie tragen Blaumänner aus zusammengeflickten Jeansfetzen (Kostüme: Justine Loddenkemper) und erzählen an diesem 90minütigen Abend von sich: über ihre prekären Tätigkeiten, die geringe Entlohnung, die kaum zum Leben reicht, und ihren Hass auf die Herrschenden.

Es ist erst knapp zwei Jahre her, dass Politiker während des Lockdowns die »Systemrelevanten« in der Pflege, den Lieferdiensten oder den Supermärkten bejubelten, ohne ihre Arbeit durch Geld aufzuwerten. Seitdem sind die Gesichter und Namen ihrer Klasse wieder aus der Öffentlichkeit verschwunden, während die Umverteilung von unten nach oben zunimmt, wie auch die Akteure auf der Bühne beklagen.

In Ghazis Inszenierung proben die Lohnabhängigen den Schulterschluss und demonstrieren ein Klassenbewusstsein, das sich aus der eigenen Herkunft ergibt. So erzählen die Pro­tagonisten von ihren Eltern – allesamt »Arbeitstiere«, die wegen ihrer langen Schichten lange abwesend waren und dennoch Geldsorgen nach Hause brachten. Kam Post vom Jobcenter, lösten bereits die darin enthaltenen bürokratischen Begriffskonstrukte wie »Bedarfsgemeinschaft« Panik aus. »Ich hasse dieses Wort«, erklärt Sabri Spahija, einer der Laiendarsteller.

Wenig später raunt er Jimmy Cliffs »You Can Get It If You Really Want«, eine Hymne neoliberaler Ideologie, die den Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär verspreche, wie Spahija spottet. Natürlich sind es bekannte Formeln, die »Working Class« wiederholt: vom American Dream bis zu den an Didier Eribon und bell hooks angelehnten Reflexionen über Herkunft und Scham. Aber die Wut der Laiendarsteller über die stumme Gewalt der kapitalistischen Verhältnisse (oft euphemistisch als soziale Ungleichheit abgetan) ist an diesem Abend bis in die hinterste Ecke des Theatersaals spürbar.

Der alltägliche Rassismus wird hier den Berichten derjenigen gegenübergestellt, die sich bei den Fastfoodketten oder in den Logistikhallen für einen Hungerlohn schinden. Auf einer Leinwand werden die Statements von Beschäftigten eingespielt, darunter auch eine Putzkraft des Schauspielhauses Düsseldorf. Sie studiere Archäologie, wenn sie nicht die Kultureinrichtung reinige, die mehrheitlich Menschen mit einem bürgerlichen Sozialisationshintergrund besuchen. Auch an diese Gäste ist wohl der Hinweis gerichtet, dass der antislawische Rassismus viel zu wenig beachtet werde. Denn wie sei es ohne die osteuropäischen Arbeitskräfte um die Pflege, Ernte oder Reinigung bestellt? Deshalb die Aufforderung: »Grüßen Sie unsere Putzkraft von uns.«

»Working Class« serviert nicht die olle Diversitätsdoktrin, die auf den Gegenwartsbühnen ermüdend oft durchdekliniert wird. Rassismus wird in dieser Aufführung konsequent mit der Klassenherrschaft verbunden. Als Semra Ertan 1982 gegen den bundesdeutschen Umgang mit Arbeitsmigranten protestierte, rief Helmut Kohl seine »geistig-moralische Wende« aus, seine ideologische Legitimation der neoliberalen Umwälzung, die später bekanntlich Gerhard Schröder vollendete.

Kohls Strategie des Teile-und-herrsche traft zuerst die Migranten, am Ende jedoch alle Arbeiter. Semra Ertans Gedichte, die in der Inszenierung zitiert werden, sind auch Verbeugungen vor der proletarischen Solidarität. In einem Gedicht aus dem Jahr 1979 heißt es: »Meine Mutter ist eine Arbeiterin, / Mein Vater ist ein Arbeiter, / Ich bin eine Arbeitertochter. / Ich liebe Arbeiter*innen. Arbeiter*innen haben mir geholfen, / Ich helfe den Arbeiter*innen. / Ich konnte mich nie an die Reichen gewöhnen, / Die mit Abscheu / Die Klassen unter ihnen/ Verachten.«