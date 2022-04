Waffenlieferung ist Tabubruch

Bernd Wüstneck/dpa Antikriegsprotest der Linkspartei in Schwerin (12. April)

Sevim Dagdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Internationale Politik und Abrüstung, erklärte am Dienstag zum beabsichtigten Rüstungsexport in die Ukraine:

Die Bundesregierung muss die Forderungen des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk nach neuen, schweren Waffen, unterstützt von FDP, Grünen und CDU, zurückweisen. Es ist brandgefährlich, Deutschland mit dem Export von Panzern direkt am Krieg in der -Ukraine beteiligen zu wollen. Die Linke setzt sich für ein gesetzliches Verbot von Rüstungsexporten ein, gerade auch in Spannungs- und Kriegsgebiete. Die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine durch die Bundesregierung wäre nicht nur ein beispielloser Tabubruch für die deutsche Außenpolitik der Bundesrepublik, sondern würde ganz konkret die Gefahr einer direkten Kriegsbeteiligung Deutschlands heraufbeschwören.

Die Gesellschaft für Frieden und internationale Solidarität (Gefis e.V.) hat anlässlich des venezolanischen Nationalfeiertags am 19. April mit dem Komitee für internationale Solidarität und Frieden (COSI) eine Erklärung verabschiedet. Darin heißt es:

Am 19. April 2022 wird weltweit mit zahlreichen und vielfältigen Aktionen die Solidarität mit dem Volk von Venezuela bekundet. Unterschiedliche internationale Organisationen, wie z. B. Gewerkschaften, Studentenvereinigungen, Friedensorganisationen etc. rufen mit Nachdruck dazu auf, das von den USA verhängte und von der EU sowie weiteren Staaten der westlichen Welt unterstützte völkerrechtswidrige Embargo gegenüber Venezuela endlich aufzuheben.

Dieses völkerrechtswidrige Embargo gegen Venezuela und die hierdurch ausgelösten Sanktionen stellen in dieser Form Kollektivstrafen dar, die nach internationalem Recht Verbrechen sind und das venezolanische Volk existentiell bedrohen (vgl. den Bericht der UN-Sonderberichterstatterin Alena Douhan vom Oktober 2021). Seit 2017, als die USA die staatliche Ölgesellschaft PDVSA als ein zu bekämpfendes »feindliches« Objekt ins Visier nahmen, leidet Venezuela unter erdrückenden US-Sanktionen mit verheerenden Auswirkungen für seine Bevölkerung. So sind laut UN-Sonderbericht mehr als 2,5 Millionen Venezolaner von Mangelernährung betroffen. Unterernährung und chronischer Hunger sind um 213 Prozent angestiegen.

Ebenso katastrophal ist es um die Situation im Gesundheitswesen bestellt. So ist im UN-Sonderbericht zu lesen, dass der Kauf von Blutplasma für über 2,5 Millionen Patienten verhindert wurde und für weitere 123.000 Patienten die dringend notwendigen Bluttransfusionen nicht vorgenommen werden konnten. Des weiteren konnte im Berichtszeitraum über 2,6 Millionen Kindern kein Impfstoff gegen Meningitis, Malaria, Masern, Gelbfieber, Grippe usw. verabreicht werden. (…) Gefis und COSI stellen daher unmissverständlich und in aller Öffentlichkeit fest, dass dieses völkerrechtswidrige US-Embargo gegen die Souveränität Venezuelas gerichtet ist. Die USA und die ihnen folgenden Staaten tragen auf diese Weise seit 2017 die Mitschuld am Tod von über 40.000 Menschen. Auch ohne Anwendung von Schusswaffen, Granaten und Raketen können Menschen systematisch getötet werden. (…) Wir fordern daher: »Hände weg von Venezuela!« Schluss mit dem völkerrechtswidrigen Embargo! Achtung der staatlichen Souveränität Venezuelas! Keine Ausplünderung seiner Rohstoffquellen! (…)