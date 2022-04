Flut trifft die Ärmsten

Rogan Ward/REUTERS Von den Fluten weggeschwemmte Schiffscontainer in Durban am 12. April

Gut eine Woche nach den verheerenden Überflutungen in der Provinz KwaZ ulu-Natal versucht Südafrikas Regierung noch immer, die Schäden zu bilanzieren, Opfer in Sicherheit zu bringen und den Wiederaufbau zu organisieren. Per TV-Ansprache am Montag abend erklärte Präsident Cyril Ramaphosa die erneute Ausrufung des Nationalen Katastrophenfalls. Südafrikas Regierung hatte den Ausnahmezustand, der zuvor aufgrund der Coronapandemie galt, erst Anfang dieses Monats aufgehoben.

Das Tiefdruckgebiet, das sich ab dem 8. April über dem zentralen und östlichen Teil Südafrikas gebildet hatte, brachte rund um die Metropolregion eThekwini extreme und tagelang anhaltende Regenfälle. Vom 11. bis 12. April wurden an etlichen Orten der Region innerhalb von 24 Stunden 200 bis 400 Liter Niederschlag pro Quadratmeter registriert. Nach Angaben Ramaphosas starben in den Fluten bisher mindestens 443 Menschen, 48 werden noch vermisst. Auch Teile der Provinz Eastern Cape waren von dem Unwetter betroffen, dort starb mindestens ein Mensch.

Hinzu kommen die materiellen Schäden. Ramaphosa sprach von »schweren Schäden an Häusern, Betrieben, Straßen, Brücken, sowie an der Wasser-, Elektrizitäts-, Schienen und Telekommunikationsinfrastruktur«. Auch der überregional wichtige Tiefwasserhafen Durban ist durch die Flutschäden weitgehend lahmgelegt worden. Mindestens 4.000 Wohnhäuser wurden nach Regierungsangaben vollständig zerstört, 8.300 weitere beschädigt. Mehr als 40.000 Menschen sind infolge der Flut derzeit ohne Obdach. »Das Leben, die Gesundheit und das Wohl von Tausenden Menschen sind noch immer in Gefahr«, erklärte der Staatschef. Die Fluten hätten »großen ökonomischen und sozialen Schaden« verursacht, so Ramaphosa, der von einer »humanitären Katastrophe« sprach, die »massive und dringende Hilfe« erforderlich mache. Durch die offizielle Verhängung des Nationalen Katastrophenfalls können dazu nun weitere finanzielle Ressourcen verfügbar gemacht und das bereits entsandte Kontingent von 10.000 Soldaten aufgestockt werden.

Ramaphosa rief zu Spenden für den Wiederaufbau auf und erklärte, dass für »Korruption, Missmanagement und Betrug jeglicher Art« »kein Raum« sei. Hintergrund der offenen Worte dürfte sein, dass insbesondere in KwaZulu-Natal in den vergangenen Jahren kriminelle Banden mit guten Verbindungen zu Lokalpolitikern des regierenden African National -Congress (ANC) immer wieder mit gewaltsamen Übergriffen Beteiligungen an Bauprojekten erpresst und diese so künstlich verteuert haben. Diesen Machenschaften hatte der Staatspräsident zuletzt im Februar im Rahmen seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation den Kampf angesagt. Ob er sich damit durchsetzen kann, scheint jedoch zumindest fraglich. KwaZulu-Natal gilt als Hochburg des dort beheimateten Expräsidenten Jacob Zuma, dessen Lager sich innerhalb des ANC einen Machtkampf mit der Ramaphosa-Fraktion liefert.

Während Meteorologen die zunehmende Stärke und Häufung extremer Wetterereignisse in Südafrika als Folge des Klimawandels ausmachen, sind die fatalen Folgen der Überflutungen auch der extremen sozialen Ungleichheit im Land geschuldet. Vor allem die ländlichen Regionen der betroffenen Provinzen KwaZulu-Natal und Eastern Cape gehören zu den ärmsten Gegenden Südafrikas. Auf der Suche nach einem Arbeitsplatz ziehen die Menschen in Metropolen wie eThekwini mit der bedeutenden Hafenstadt Durban, wo es an Wohnraum fehlt. Wenn Ramaphosa nun »den Bau von Häusern auf geeigneten Arealen und Maßnahmen zum Schutz der Bewohner vor widrigen Wetterereignissen« ankündigt, dann steckt darin auch das Eingeständnis, dass das staatliche Wohnungsbauprogramm nach dem Ende der Apartheid 1994 bis heute vollkommen unzureichend war. In der Folge wuchsen die Wellblechhüttensiedlungen immer stärker an, mangels Zugang zu besser geeignetem Land auch direkt an Flüssen und auf Überschwemmungsflächen. Die Fernsehbilder von trauernden Angehörigen, deren Familien mitsamt der Behausung für immer fortgerissen wurden, kommen nahezu ausschließlich aus diesen Wohngegenden.