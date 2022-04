Marx-Denkmal wird rekonstruiert

Neubrandenburg. Das von Unbekannten beschädigte Marx-Denkmal in Neubrandenburg wird wieder vervollständigt. Wie Oberbürgermeister Silvio Witt am Dienstag sagte, soll die gestohlene rechte Hand mit Unterarm an der Statue wieder angebaut werden. Das Stück hatten Unbekannte im Februar unbemerkt von der 2,20 Meter hohen Figur abgetrennt und entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Derzeit laufe die Kostenermittlung, sagte Witt, der die Tat verurteilt hatte. Es werde mit einer Summe zwischen 5.000 und 7.000 Euro gerechnet. Die Stadt will um Spenden werben. Die Statue ist ein Auftragswerk des Berliner Bildhauers Gerhard Thieme (1928–2018). Er hatte es zum 20. Jahrestag der DDR für die Bezirksstadt Neubrandenburg geschaffen. Es stand von 1969 bis 1990 auf dem damaligen Karl-Marx-Platz. (dpa/jW)