Kiew übergibt Fragebogen zu EU-Beitritt

Kiew. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat den Fragebogen für einen EU-Beitritt seines Landes an die Europäische Union weitergeleitet. Dies teilte der EU-Botschafter in Kiew, Matti Maasikas, am Montag abend mit. Der Diplomat sprach auf Twitter von einem »weiteren Schritt der Ukraine auf dem Weg in die EU«. Selenskij hatte den Fragebogen diesen Monat bei einem Besuch der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Kiew erhalten. Das Papier gilt als Grundlage für Beitrittsgespräche. Die Ukraine hatte kurz nach Beginn des russischen Kriegs die Mitgliedschaft in der EU beantragt. (dpa/jW)

