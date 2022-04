»Das hat mit linker Politik nichts mehr zu tun«

Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa Bekömmlich: Der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow bei der Erstabfüllung eines »Einheitsweines« (Bad Sulza, 16.3.2022)

Sie sind vor wenigen Tagen aus der Partei Die Linke ausgetreten. Bis 2019 saßen Sie für die Partei im Thüringer Landtag und gehörten bis 2020 auch dem Parteivorstand an. Was hat Sie nun zum Austritt veranlasst?

Den letzten Anstoß hat der Umgang mit dem Ältestenrat gegeben. Man kann zu den dortigen Diskussionen über den Krieg in der Ukraine stehen, wie man will – was nicht geht, ist, dass der Vorstand eine am politischen Mainstream orientierte Engführung der Diskussion über Fragen von Krieg und Frieden durchsetzt. Mal ganz abgesehen davon, dass hier offenbar irgendwer mit der Presse über Bande gespielt hat und dieser eine Satz eilig skandalisiert wurde, als er schon nicht mehr in dem überarbeiteten internen Papier stand. In der Partei gibt es Machtstrukturen, die sich alles erlauben können. Hat man je davon gehört, dass der Vorstand die ständigen öffentlichen Angriffe auf die friedenspolitischen Grundsätze der Partei gerügt hätte? Damit will ich nichts mehr zu tun haben, weil das mit linker Politik nichts mehr zu tun hat.

2004 sind Sie in die PDS eingetreten, die nach dem Desaster bei der Bundestagswahl 2002 in einer von den »Reformern« herbeigeführten Existenzkrise war. Was unterschied diese Partei von der Linkspartei des Jahres 2022?

An der Basis war damals sehr viel Bewegung. Man spürte den Willen, die Partei neu aufzustellen. Es gab viele Zusammenschlüsse, die für die Verteidigung sozialistischer Positionen gearbeitet haben. Ich erinnere mich daran, dass bei der Gründung der Antikapitalistischen Linken auch die damals wenig bekannte Susanne Hennig-Wellsow ein Grußwort gesprochen hat – ein Detail, das zeigt, dass die Stimmung eine andere war. 2022 gibt es keinerlei Aufbruchstimmung an der Basis, und der fest etablierte rechte Flügel ist nicht mehr bereit, eine linke Opposition zu dulden.

Wie ist die Partei an diesem Punkt gelandet?

Die »Reformer« haben auch nach der Gründung von Die Linke nie aufgehört, die alten Ziele zu verfolgen. Alles in allem war das ein schleichender Prozess. Meiner Ansicht nach gibt es in der Rückschau aber eine wichtige Wegmarke, und zwar das sehr gute Wahlergebnis und die Regierungsübernahme in Thüringen 2014. Das war nur möglich, weil unter der Regie Bodo Ramelows alle linken Positionen aufgegeben wurden. Der ganze Koalitionsvertrag war im Grunde eine Kampfansage an die Partei – bis hin zu den unsäglichen geschichtspolitischen Exkursen. Aber intern wurde das gegen Kritik mit Ausdauer als Erfolgsweg verkauft, obwohl bald eine Landtagswahl nach der anderen mit zum Teil riesigen Verlusten verloren wurde, etwa in Sachsen-Anhalt. Ab 2014/15 hat sich die Politik der Partei verändert. Auch die interne Pluralität wurde immer stärker angegriffen. Dazu kommt, dass dieser Kurs die Partei für neue Mitglieder attraktiv gemacht hat, die eine Politik wie in Thüringen oder Berlin wollen. Da hat sich auch an der Basis viel verändert. Man sollte sich da nichts vormachen.

Hat der linke Flügel das alles verpennt? Oder zu viele Fehler gemacht?

Verpennt sicher nicht. Aber dieses Lager bestand immer aus verschiedenen Strömungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Interessen. Es gab keine effektive Vernetzung. Der rechte Flügel hatte und hat ein einziges Ziel: Er will die Partei vollständig in das gegebene System integrieren und den Staat mitverwalten. Diese Tendenz wurde vom linken Flügel nie konsequent bekämpft, etwa durch politisch begründete Gegenkandidaturen bei wichtigen Parteiämtern.

Wie beurteilen Sie die aktuellen Mehrheitsverhältnisse im Parteivorstand?

Als ich ihm angehörte, konnte man rund ein Viertel der Mitglieder dem linken Lager zurechnen. Heute gibt es dort keine ins Gewicht fallende Präsenz des linken Flügels mehr. Die sogenannte Bewegungslinke, die dort nun stark vertreten ist, deckt und sichert faktisch den Kurs, für den Hennig-Wellsow steht.

Was entgegnen Sie den Genossen, die sagen, man solle jetzt nicht austreten, sondern für den Erhalt des Parteiprogramms kämpfen?

Ich will niemanden davon abhalten. Aber was wäre denn gewonnen, wenn das gelänge? Das hat doch für die politische Praxis dieser Partei keine Bedeutung mehr. Das sozialistische Programm hat Bodo Ramelow nicht eine Sekunde lang daran gehindert, seit 2014 CDU-Politik zu machen.