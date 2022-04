Linke-Vorstand will Verdachtsfälle beraten

Berlin. Wegen Vorwürfen mehrerer sexueller Übergriffe in der Partei Die Linke in Hessen soll an diesem Mittwoch der Bundesvorstand zusammenkommen. Wie ein Sprecher am Dienstag der dpa mitteilte, wollen alle 44 Vorstandsmitglieder über die weiteren Schritte im Umgang mit den Verdachtsfällen beraten. Derweil sind sämtliche Verfahren der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gegen Vertreter der Partei, die jeweils auf Anzeigen zurückgingen, eingestellt worden, sagte ein Behördensprecher am Dienstag. Es habe kein hinreichender Tatverdacht festgestellt werden können. In einem Fall sei es um Vorwürfe der sexuellen Gewalt gegangen. (dpa/jW)