Dämpfer für Weltwirtschaft

Jochen Tack/IMAGO Containerfrachter der Reederei Hapag-Lloyd in Rotterdam (o. D.)

Es war erwartet worden: Die Weltwirtschaft wird nach einer Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) in diesem Jahr deutlich langsamer wachsen als ursprünglich angenommen. Hauptgrund hierfür seien die Folgen des Ukraine-Kriegs, so der IWF am Dienstag. Gleichzeitig rechnet die Organisation für 2022 mit einer hohen Inflationsrate, angetrieben unter anderem von gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen. »Die Aussichten für die globale Wirtschaft haben einen harten Rückschlag erfahren«, resümierte IWF-Chefvolkswirt Pierre-Olivier Gourinchas die Lage.

In seiner neuen Prognose kalkuliert der IWF in diesem Jahr nur noch mit einem globalen Wachstum von 3,6 Prozent. Das sind 0,8 Prozentpunkte weniger als noch im Januar angenommen. Für die Euro-Zone erwartet der IWF ein um 1,1 Punkte geringeres Wachstum von 2,8 Prozent. In Deutschland soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach nur noch um 2,1 Prozent wachsen – eine Herabstufung der Prognose vom Januar um satte 1,7 Prozentpunkte. In diesem Jahr rechnet der IWF außerdem in den Industriestaaten mit einer Teuerungsrate von 5,7 Prozent, also 1,8 Prozentpunkte mehr als noch im Januar angenommen. In sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern soll die Inflationsrate im Durchschnitt 8,7 Prozent betragen, ein Plus von 2,8 Punkten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner bezeichnete die gesenkte Konjunkturprognose des IWF als ein »weiteres Warnsignal«. »Weniger Wachstum in Verbindung mit steigender Inflation ist eine gefährliche Kombination«, sagte der FDP-Politiker am Dienstag in Berlin. Es gebe ökonomisch kein »einfaches ›Weiter so‹«, sagte Lindner.

An diesem Mittwoch wollen sich in Washington auch die Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten treffen, um über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Weltwirtschaft zu diskutieren. Auf eine gemeinsame Erklärung der Finanzminister soll dabei verzichtet werden, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin. Es sei davon auszugehen, dass auch Vertreter Russlands an dem Treffen teilnehmen wollten. Daher sei eine gemeinsame Erklärung im Konsens schwer vorstellbar, so die Argumentation.