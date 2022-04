Kämpfen für »uns«

jW

Mit den Grünen hat Kiew einen eigenen Trupp in der Bundesregierung, der zuverlässig im Wochentakt größere Waffen fordert. Am Karfreitag war Vizekanzler Robert Habeck an der Reihe und verlangte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: »Es müssen mehr Waffen kommen.« Denn die Ukraine kämpfe »auch für uns«. Richtig: Jeder Krieg gegen Russen ist ein deutscher Krieg, und was sind schon 27 Millionen Tote wie 1941 bis 1945 gegen die Aussicht, diesmal alles zu ruinieren. Den Krieg, den die in Kiew regierenden Putschisten und Bandera-Verehrer seit acht Jahren gegen die eigene Bevölkerung in der Ostukraine führen, beschweigen die deutschen Großmedien zwar, aber das lässt sich wettmachen. Es reicht, sich an die Vorgaben des ukrainischen Botschafters und Bandera-Propagandisten Andrij Melnyk zu halten. Die FDP hing bisher etwas hinterher, aber Alexander Graf Lambsdorff hat nun in der Zeit einen Probetext eingereicht und tituliert dort die Ostermärsche als »fünfte Kolonne Wladimir Putins«. Test bestanden.

Noch aber sind da die beleidigte SPD und ihr Kanzler, Melnyk darf nicht nachlassen. Also dienert vor ihm in der Süddeutschen Zeitung (SZ) vom Donnerstag Redakteur Daniel Brössler in einem langen Verlautbarungsinterview. Zum Thema sei hier vorab ein Zitat aus dem Programm der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) mitgeteilt. Es wurde im April 1941 in Krakau formuliert, wo sich der OUN-Chef und ukrainische »Führer« Stepan Bandera zusammen mit der Wehrmachtsabwehr des deutschen Admirals Wilhelm Canaris auf den Einfall in die Sowjetunion vorbereitete: »Die Organisation der ukrainischen Nationalisten bekämpft die Juden als Stütze des moskau-bolschewistischen Regimes, während sie gleichzeitig die Massen darüber informiert, dass Moskau der Hauptfeind ist.« Folgerichtig waren die Banderisten ebenso wie das aus ukrainischen Freiwilligen zusammengestellte Wehrmachtsbataillon »Nachtigall« beim ersten großen Judenmord nach dem deutschen Einmarsch ab dem 30. Juni 1941 in Lwiw maßgeblich beteiligt. Ebenso bei der Erschießung von mehr als 30.000 Kiewer Juden im September 1941 in Babyn Jar. Als 2016 der damalige israelische Staatspräsident Reuven Rivlin diese Beteiligung der OUN in Kiew anprangerte, erfüllte er nicht nur einen 2015 in der Ukraine eingeführten Straftatbestand, wonach »die öffentliche Schmähung der Unabhängigkeitskämpfer« verfolgt wird, sondern erntete auch einen Sturm der Entrüstung. Der Chef des Instituts für Nationales Gedächtnis rügte Rivlin, er wärme »sowjetische Mythen« auf.

Darüber war 2016 noch Geringfügiges in FAZ oder Taz zu lesen, 2022 geht ein SZ-Redakteur auf Judenmorde der Banderisten nicht mehr ein. Also darf Melnyk, der kurz nach seiner Berufung zum Botschafter 2015 Bandera an dessen Grab in München ehrte, im Münchner Blatt bekennen: »Meine Einstellung zu Bandera hat sich nicht geändert.« Und weiter: »So, wie in der deutschen Öffentlichkeit über das Thema Bandera gesprochen wird, ist es ein Geschenk an Moskau.« Die deutsche Öffentlichkeit ist demnach mindestens ein Fall für die ukrainische Justiz. Melnyk wünscht sich jedenfalls nicht nur die deutsche Hightechhaubitze vom Typ 2000 und einen »abrupten Stopp« aller deutschen Energieimporte aus Russland, sondern auch, dass sich mit Bandera »deutsche Historiker viel differenzierter beschäftigen müssten«.

Das Umschreiben der Geschichte des Zweiten Weltkrieges zur Würdigung der OUN-»Helden« ist nicht erst seit 2014 in Kiew Staatsdoktrin. Es wurde Zeit, dass sich SZ und Brössler hierzulande an die Spitze stellen und nicht mehr nach Massenmorden damals und seit 2014 fragen. Eine fünfte Medienkolonne hat Kiew nicht mehr nötig. Kämpft ja für »uns«.