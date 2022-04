Der Rekordspieler

imago/WEREK Joachim Streich am Ball im Gruppenspiel gegen Australien bei der Fußball-WM 1974

Viele der Fußballmannschaften des Ostens sind kopflos in die Pleite gerannt oder kämpfen jetzt gerade gegen den Abstieg. Die Zeiten, in denen es überragende Spieler in den DDR-Oberligamannschaften gab, die ihre Mannschaften zum Sieg trieben und manch Kabinettstückchen ablieferten, sind für immer vorbei. Auch wird wohl kaum eine Mannschaft aus deren Reihen, wenn wir mal den Retortenklub RB Leipzig vergessen, einen Pokal holen, wie der 1. FC Magdeburg in der Saison 1973 /74 den Europapokal.

Fußballbegeisterte aus dem Osten der Republik werden sich auch an die genialen Spieler der großen Siege erinnern. So auch an Joachim Streich, der seine ersten Tricks in seiner Geburtsstadt Wismar (er wurde dort am 13. April 1951 geboren) bei der damaligen Bezirksligamannschaft TSG Wismar erlernte. Um schnell besser zu werden, bewarb sich Streich ganz ohne Delegierungsverfahren bei Hansa Rostock und lief bereits mit 17 Jahren das erste Mal für die Oberligamannschaft auf. Volljährig spielte er sein erstes Länderspiel für die DDR gegen den Irak (1:1). Später wurde er zum Stammspieler und trat so auch 1972 in München mit der DDR-Olympiamannschaft an und holte Bronze. Auf dem Weg dorthin schlugen sie die BRD, mit Hoeneß an der Spitze, 3:2. Ein denkwürdiges Ergebnis, das später kaum Beachtung fand.

An der Weltmeisterschaft 1974 nahm Joachim Streich auch teil, blieb aber aus taktischen Gründen beim 1:0 der DDR-Nationalmannschaft gegen die Westdeutschen auf der Bank. Der Rest ist bekannt und Jürgen Sparwasser der Held.

Da Joachim Streich Mitte der 70er Jahre weiterhin international spielen wollte, musste er Hansa Rostock verlassen. Der FC Carl Zeiss Jena, mit seinem legendären Trainer Hans Meyer, war sehr interessiert. Die Führungsspitze bot dem Spieler aus Rostock Handgeld, Torschussprämien und präsentierte auch eine Arbeitsstelle für seine Ehefrau. Doch verschiedene Parteispitzen waren gegen den Wechsel und stellten ihn vielmehr vor die Wahl, weiterhin bei Hansa zu spielen oder sich dem 1. FC Magdeburg anzuschließen. Beim letzten Punktspiel für die Ostseestädter in der Saison 1974/75 verschoss der zukünftige Torschützenkönig einen Elfmeter und besiegelte damit den Abstieg in die Zweitklassigkeit.

Mit dem 1. FC Magdeburg durchlief Streich in seinem langen Spielerleben Höhen und Tiefen: Er schoss zehn Mal die meisten Tore für den Verein, wurde Torschützenkönig und regelmäßig DDR-Fußballer des Jahres, holte den DDR-Fußballpokal mit Magdeburg. Die Europokalspiele gegen Borussia Mönchengladbach (mit Matthäus) und den 1. FC Barcelona (mit Maradona) waren aufregend, endeten aber mit dem Ausscheiden. Für die DDR-Auswahl schoss er in 102 Spielen 55 Tore (nach FIFA-Regelung zählen die vier Einsätze bei den Olympischen Spielen 1972 nicht, also sind es offiziell nur 98 mit 53 Toren). In der Oberliga, in der er 16 Jahre stürmte, waren es 229 Tore.

Nach dem Ende seiner aktiven Spielzeit trainierte Joachim Streich als Diplomsportlehrer 1985 gleich den 1. FC Magdeburg. Hier gab es von Anfang an Probleme. Die älteren Spieler wollten nicht mehrmals am Tag trainieren, sie hatten, laut Streich, keine Ansprüche mehr. Nach einem vierten und einem siebten Platz des 1. FC Magdeburg in der Oberliga ging Streich neue Wege: Er hospitierte 1989 beim PSV Eindhoven und trainierte danach in Magdeburgs Partnerstadt Braunschweig die dortige Eintracht. Nach nur neun Monaten gab der erste DDR-Trainer einer westdeutschen Mannschaft schon wieder auf. Er kam sich wie ein Störfaktor vor. Mit seinem Ehrgeiz, dem schärferen Training und dem Wunsch nach neuen Spielern hatte wohl keiner gerechnet. Danach arbeitete er als Vertreter für einen großen Sportartikelhersteller und rettete nebenbei den FSV Zwickau vor dem Abstieg. Nun wird er gemeinsam mit Gerd Müller, Johan Cruyff und Dixie Dörner, der ebenfalls in diesem Jahr verstarb, manch segensreiches Spiel im Fußballhimmel absolvieren. Am vergangenen Sonnabend starb Joachim Streich 71jährig nach langer Krankheit in Leipzig.