Entlastungstarif nähergerückt

imago images/Cord Knochenjob Pflege: Belegschaft braucht weniger Dauerstress (Dortmund, 20.10.2020)

Was NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am vergangenen Mittwoch den Anwesenden im Oberhausener Stadion Niederrhein zu verstehen gab, war eine kleine Sensation. Am Vortag erst waren Laumann und Landeswissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) zu einem Spitzengespräch mit der Landeschefin der Gewerkschaft Verdi, Gabriele Schmidt, zusammengekommen, um über Verdis Forderung nach einem Entlastungstarifvertrag an den sechs NRW-Unikliniken zu beraten. Schmidt hatte noch auf einer Pressekonferenz am Mittwoch morgen das Gespräch einen »allgemeinen Austausch« genannt, der »nicht zufriedenstellend« verlaufen sei. Von einer Einigung, hielt sie fest, sei man »weit entfernt«. Katharina Wesenick, Verdi-Landesfachbereichsleiterin für Gesundheit und Soziales, spitzte gegenüber jW zu, sie erkenne auf seiten der Landespolitik »kein Signal einer ernsthaften Deeskalation«. Das Gesundheitsministerium teilte auf jW-Anfrage lediglich diplomatisch mit, es sei ein »gutes Gespräch« gewesen, sah aber davon ab, sich näher zu äußern. In Oberhausen waren nun am selben Mittwoch Befürworter des Tarifvertrags aus mehreren hundert Arbeitsbereichen der Unikliniken mit Patientenvertretern und Vertretern aus der Landespolitik zur Diskussion zusammengekommen. Von Moderator Jürgen Zurheide gefragt, was er von der Stimmung mitnehme, antwortete Laumann kurzerhand: »Ganz klar: Es wird diesen Tarifvertrag geben.« Jubel war ihm sicher, nachdem er kurz zuvor unter Buhrufen das Podium betreten hatte.

Rund 700 Beschäftigte der Unikliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster hatten Mitte Januar dem Arbeitgeberverband des Landes (AdL) NRW und der Landesregierung ein Ultimatum gesetzt: Bis zum 1. Mai sei ein Tarifvertrag abzuschließen, der eine verbindliche Personalbemessung vorsieht, bei Unterbesetzung einen Belastungsausgleich vornehmlich in Form von Freizeit, und darüber hinaus die Ausbildungsbedingungen verbessert. Die zugehörige Petition haben laut der Aktionsseite notruf-entlastungnrw.de rund 12.000 Beschäftigte der sechs Kliniken unterschrieben. Für den Fall, dass die Forderungen unerfüllt bleiben, hatte Verdi unbefristete Streiks angekündigt. Dienstag und Mittwoch waren an den Kliniken jeweils bis zu 100 Beschäftigte in erste Warnstreiks getreten.

In Gewerkschaftskreisen war bereits kolportiert worden, ein Gutachten der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) lehne die Tarifforderungen als zu weitreichend ab. Laut der Verdi-Pressekonferenz spielte dieses Argument auch im Spitzengespräch eine wichtige Rolle.

Im Oberhausener Stadion erwog auch Minister Laumann noch gegen den Tarifvertrag, dass dessen Abschluss bedeuten würde, Nordrhein-Westfalen aus dem TdL-Flächenvertrag auszuschließen. Er fuhr nun aber fort, die Landesregierung sei dafür zuständig, den Kliniken einen Weg zu eröffnen, zu verhandeln, einen Ausschluss aber zu vermeiden. Gabriele Schmidt verwies gelassen darauf, dass ein so großes Land wie NRW kaum aus dem Tarifverband ausgeschlossen würde, denn die Tarifverhandlungen würden ohne diese Bindung »härter, und zwar um ein Vielfaches«; der Verband müsse es sich gut überlegen, ob er das in Kauf nehmen wollte. Sie verbat sich außerdem grundsätzlich, dass »Arbeitgeber« versuchten, die Koalitionsfreiheit einer Gewerkschaft einzuschränken. Würde ihnen zugestanden, einen Tarifvertrag zu tabuisieren, dann beträfe es demnächst möglicherweise das Weihnachtsgeld, eine Urlaubsregelung oder etwas anderes.

Das Ultimatum zum 1. Mai ist mit dem unerwarteten Einlenken des Ministers nicht vom Tisch, eine detaillierte und verbindliche Einigung ist bis dahin allerdings nicht zu erwarten, zumal der AdL NRW laut Verdi bislang alle Terminvorschläge für Verhandlungen abgelehnt hatte. Ein erstes Gespräch könnte in dieser Woche stattfinden. Weitere Streiks und auch Demos sind darum zu erwarten, womit der Arbeitskampf zudem im Vorfeld der Landtagswahlen zum 15. Mai verstärkt in die Öffentlichkeit rückt. SPD, Grüne, FDP und Linke haben der Gewerkschaft ihr Entgegenkommen signalisiert.

Bundesweit hat Verdi bislang 17 ähnliche Entlastungstarifverträge abgeschlossen, zuletzt 2021 in Berlin an der Charité und den Vivantes-Kliniken. Stärker als bisherige Tarifverträge betonen die Forderungen für die NRW-Unikliniken, dass bessere Arbeitsbedingungen sowohl in der Pflege als auch in den anderen Arbeitsfeldern durchzusetzen sind, beispielsweise für Servicekräfte, Reinigungskräfte, Handwerker oder Krankentransporter.

Schmidt räumte auf der Pressekonferenz ein, dass die beiden Minister den Personalnotstand und die damit verbundenen Belastungen an den Kliniken nicht leugneten. Laumann habe zudem versichert, ein Tarifvertrag scheitere nicht an fehlendem Geld – allerdings daran gezweifelt, dass das fehlende Personal überhaupt zu bekommen sei. Damit hat der Minister den entscheidenden Punkt angesprochen: Laut einer Anfang Januar veröffentlichten Studie der Alice-Salomon-Hochschule Berlin spielen 40 Prozent der Pflegenden mit dem Gedanken, ihren Beruf wegen unzureichender Arbeitsbedingungen zu verlassen. Die nächsten Wochen sollten zeigen, ob die Landespolitiker endlich bereit sind, daran etwas zu ändern.