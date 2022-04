Teurer Spaß

Sina Schuldt/dpa Könnte auch einer der Standorte für ein Importterminal für Flüssigerdgas sein, Stade, unweit von Hamburg (12.4.2022)

Das von den westlichen Regierungen angestrebte Aushungern Russlands gestaltet sich als schwere Belastung für die Bevölkerung ihrer Länder. Am schwersten wirken sich gegenwärtig die Boykottbeschlüsse und -pläne gegen den Bezug von russischem Erdöl, Kohle und Gas aus. Die Presseagentur dpa meldete am Sonntag, dass in Deutschland bis Juni eine durchschnittliche Erhöhung der Stromtarife für gasverbrauchende Privathaushalte um ungefähr 19,5 Prozent zu erwarten sei. Das käme dann als Zuschlag auf die in den letzten Monaten ohnehin schon eingetretenen Verteuerungen hinzu. Laut dpa sind die Kosten einer statistischen »Musterfamilie« für den Gasverbrauch von 1.184 Euro pro Jahr im April 2021 auf derzeit 2.787 Euro gestiegen.

Die Staaten der EU bereiten Notfallpläne für einen schnellen vollständigen Verzicht auf den Import von russischem Erdgas vor. Im Zentrum steht dabei die ersatzweise Beschaffung von Flüssiggas, englisch abgekürzt LNG. Dafür werden Terminals benötigt, in denen das LNG entladen und in Gasform zurückgewandelt werden kann. In der BRD gibt es bisher keine einzige derartige Anlage. Die Bauzeit würde sich bis mindestens 2025 hinziehen. Also viel zu lange, um die Folgen einer noch aggressiveren Sanktionspolitik gegen Russland im nächsten Winter aufzufangen.

Ende März hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigt, dass mehrere Unternehmen im Auftrag der Bundesregierung über die Anmietung von schwimmenden LNG-Terminals, englisch Floating Storage and Regasification Units (FSRU) genannt, verhandeln. Am Donnerstag vor Ostern meldete das Finanzministerium, dass in den nächsten zehn Jahren bis zu drei Milliarden Euro für das Chartern solcher Spezialschiffe ausgegeben werden können. Ein erster Vertrag sollte angeblich noch am selben Tag unterzeichnet werden, ein zweiter am Mittwoch.

Nach unterschiedlichen Darstellungen soll es sich um drei oder vier schwimmende Terminals handeln. Über ihre Standorte wurde offenbar noch nicht endgültig entschieden. Im Gespräch sind Brunsbüttel an der Elbe, Wilhelmshaven an der Nordsee und Rostock an der Ostsee. Wilhelmshaven, dessen Option besonders sicher zu sein scheint, müsste zuvor durch den Bau einer 30 Kilometer langen Leitung mit dem innerdeutschen Pipelinenetz verbunden werden. Trotzdem heißt es offiziell sehr optimistisch, dass dort »spätestens ab Anfang 2023« mit dem LNG-Import begonnen werden könne.

Weltweit gibt es ungefähr 50 FSRU – mit Sicherheit zuwenig für den bei einer schnellen Abkoppelung des Westens von Russland entstehenden Bedarf. Potentielle Kunden sind daher gezwungen, bei den Chartergebühren einen harten Überbietungswettbewerb auszutragen. Ähnlich ist die Situation bei den derzeit verfügbaren LNG-Tankern.

Noch stärker preistreibend wirkt die Tatsache, dass gegenwärtig nicht genug Flüssiggas produziert wird, um im Fall eines kurzfristig vereinbarten Boykotts die rund 150 Milliarden Kubikmeter Erdgas zu ersetzen, die Russland im vorigen Jahr in die EU-Länder geliefert hat. Die drei wichtigsten Produzenten von LNG – Australien, Katar und USA – exportierten 2021 zusammengerechnet 236,6 Milliarden Kubikmeter Gas. Die Kapazitäten lassen sich zeitnah nur geringfügig erhöhen. Der Spiegel gab den maximal möglichen Zuwachs im laufenden Jahr am vergangenen Donnerstag mit 30 Milliarden Kubikmetern an.

Die traditionellen Hauptabnehmer von Flüssiggas liegen in Asien: China, Japan, Indien, Taiwan und Südkorea. Zusammen verbrauchten sie 2021 fast zwei Drittel des international gehandelten LNG. Ein Großteil des Geschäfts wird über langfristige Verträge abgewickelt. Um die Mengen, die sofort gekauft werden können, wird sich voraussichtlich ein harter Preiskampf entwickeln. Das bedeutet, dass im Fall eines schnellen Verzichts auf russisches Erdgas – den insbesondere die aggressivsten Medien wie Spiegel und Bild als Sprachrohre der ukrainischen Führung fordern – nicht nur der private Erdgasverbrauch noch teurer wird, sondern auch die exportabhängige deutsche Industrie an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verlieren wird.