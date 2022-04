Tief verwurzelter Antikommunismus

Martin Schutt/dpa Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 77 Jahren (10.4.2022)

Mit einem offenen Brief an Ulrich Mäurer, Innensenator in Bremen, und Boris Pistorius, Innenminister Niedersachsens, protestierte die VVN-BdA Bremen am Freitag gegen das Verbot des Zeigens sowjetischer Fahnen. Darin heißt es:

Sehr geehrte Herren, laut Ihrer Pressemitteilung vom 8. April 2022, Herr Innenminister Pistorius, haben Sie einen Erlass an die Polizei verfügt, in dem unter anderem »das Zeigen von Flaggen der UdSSR« verboten wird. Das Ihnen unterstellte Bremer Ordnungsamt, Herr Innensenator Mäurer, hat nun im Auflagenbescheid für den diesjährigen Ostermarsch nachgezogen und droht mit strafrechtlicher Überprüfung durch Polizei und Staatsanwaltschaft jedem, der dort Symbole wie »die Flagge der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die Siegesfahne der Roten Armee« zeigen sollte. (…)

Wir sehen die Verbote nicht im gelegentlichen Zeigen der Fahne durch Truppen und Unterstützer des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine begründet, sondern im tiefverwurzelten Antikommunismus der politischen Entscheider in der Bundesrepublik.

Die Bevölkerung der UdSSR, die Rote Armee und die Partisanenverbände haben die Hauptlast des Zweiten Weltkriegs getragen. (…) In diesem Zusammenhang ist die sowjetische Flagge für Opfer und Gegner des deutschen und internationalen Faschismus ein Symbol der Befreiung. Diese haben sich in Deutschland vor 75 Jahren in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN) organisiert. Diese Organisation war in der Bundesrepublik massiven Verfolgungen durch Altnazis und andere Antikommunisten ausgesetzt, die infolge des Kalten Krieges ihre Tätigkeiten in Staatsapparat und Wirtschaft des NS-Staates in der BRD fortsetzen konnten. Dass Kommunistinnen und Kommunisten als entschiedene Träger des antifaschistischen Widerstands in der VVN verantwortliche Positionen einnahmen, wurde und wird der Organisation bis heute zum Vorwurf gemacht. (…) Gerade in dieser Zeit ihre Symbole zu verbieten, die in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung die Symbole für eine Gesellschaft ohne Krieg und Ausbeutung waren und sind, zeugt auch von Geschichtsvergessenheit. Den Organisatoren und Teilnehmenden des Ostermarsches mit dem Verbot Unterstützung des russischen Angriffskrieges unterstellen zu wollen, ist abenteuerlich.

Der im Oktober 2021 mit einer großen Polizeiaktion zerstörte »­Köpi«-Wagenplatz in Berlin wurde am Freitag abend erneut besetzt und kurze Zeit später wieder von Beamten geräumt. Dazu teilte das Kulturzentrum »Köpi« gleichentags mit:

Wir sind hier, um zurückzufordern, was uns gehört. Es war nicht nur ein Stück Land für uns. Es war unser Zuhause, es war Familie, es war ein Ort, um Menschen aus der ganzen Welt willkommen zu heißen, um voneinander zu lernen und sich zu unterstützen, zum Wachsen und Sich-Verbinden. Auf ganz einfache und wundervolle Art war es unsere Gemeinschaft und unser Leben. Und nun wurde unsere Gemeinschaft auseinander gerissen, und mehr als alles andere wollen wir wieder zusammen sein. (…)

Wie unser Platz stehen die Projekträume der Meuterei und vom Syndikat nach deren Räumungen leer. (…) Warum verlieren Menschen ihr Zuhause und ihre Projekträume, ihr Leben und echte Verbindungen? (…) Es ist offensichtlich, dass die Taktiken der letzten Jahre darauf abzielen, unsere Bewegung aus ihren Wurzeln zu heben und uns zu ermüden, mit sich wiederholenden Angriffen auf unsere Art zu leben. Aber das wird nicht funktionieren. Unsere gebündelte Wut schweißt uns zusammen in angstfreierer Solidarität. Wir ruhen nicht in Frieden oder geben uns zufrieden, bis anerkannt wird, dass man uns nicht einfach räumen und unter den Teppich kehren kann, als würde es uns nicht geben. Gehorsam und lautlos. Nein! Wir bleiben überzeugt von autonomen Plätzen und Gemeinschaften und führen unsere Art zu leben weiter, egal, mit welchen Konsequenzen.

■https://kopibleibt.noblogs.org/