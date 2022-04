Westen forciert Spaltung

Aly Song/REUTERS Anticoronamaßnahmen in Shanghai (15.4.2022)

Die Lokomotive stottert. Fast zwei Jahre lang hat Chinas Wachstum der Weltwirtschaft geholfen, den Schock der ­Coronakrise zu überwinden und wieder halbwegs auf die Beine zu kommen. Jetzt aber zeichnen sich Probleme ab. Die Ursachen: zum einen die Lockdowns, die Beijing zur Zeit im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie verhängt, zum anderen die Folgen des Ukraine-Kriegs. Zwar ist die chinesische Wirtschaftsleistung im ersten Quartal mit 4,8 Prozent stärker gestiegen, als es Ökonomen prognostiziert hatten. Doch sind die Schwierigkeiten nicht mehr zu übersehen: Die Lockdowns bremsen den Konsum, hemmen den Gütertransport sowie zumindest partiell die Produktion, und weltweit beginnen der Ukraine-Krieg sowie die Russland-Sanktionen des Westens die Nachfrage zu ­dämpfen. Im März konnten chinesische Unternehmen ihre Exporte noch um 14,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat ausweiten. Dass sich dies im April wiederholen wird, kann man mit Blick auf die verschiedenen, sich jeweils verstärkenden Krisenfaktoren bezweifeln.

Was tun? Die Einbrüche durch die Lockdowns, mit denen die Pandemie bekämpft und Leben gerettet werden sollen, sind ökonomisch schmerzlich, aber zeitlich begrenzt. Deutsche Exporteure etwa, deren Lieferungen in die Volksrepublik im März um 9,8 Prozent abstürzten, dürfen wohl auf ein baldiges Wiederaufleben der Nachfrage in China hoffen. Wirklich gravierend ist aber, dass der Ukraine-Krieg und besonders die Russland-Sanktionen die Energiepreise und die Inflation in die Höhe treiben – und da ist keine Linderung in Sicht. Ärmere Staaten etwa in Afrika, die auf teurere Energie- wie auch ausbleibende Getreideimporte aus Russland und der Ukraine angewiesen sind, sehen sich nicht nur, wie China, von nachlassendem Wachstum, sondern sogar vom Kollaps bedroht. Anlässlich der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank, die am Montag in Washington begann, sprach sich Weltbank-Präsident David Malpass bereits dafür aus, arme Staaten mit einem umfassenden Schuldenerlass zu entlasten.

Die Chancen auf eine Einigung stehen freilich nicht gut in einer Zeit, in der der Westen mit allen Mitteln die komplette ökonomische Isolierung Russlands zu erzwingen sucht und dabei eine globale Spaltung forciert. Deutlich sichtbar wird dies am Zwist um das Treffen der G20-Finanzminister am Dienstag am Rande der IWF/Weltbank-Tagung. Die USA fordern, Russland aus den G20 auszuschließen, und drohen mit einem Boykott des Formats. Indonesien, das im laufenden Jahr den G20-Vorsitz innehat, weigert sich – und ihm stärken dabei nicht nur China, sondern hinter den Kulissen wohl auch Indien, Südafrika, Brasilien sowie Saudi-Arabien den Rücken, die sich wie drei Viertel aller Staaten weltweit der Sanktionspolitik des Westens unverändert verweigern. Das Motto der indonesischen G20-Präsidentschaft lautet: »Gemeinsam wieder zu Kräften kommen«. Das ist heute wohl nötiger, aber auch unrealistischer denn je.