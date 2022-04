Keile gegen Ostermärsche

Florian Boillot »Realpolitikern« ein Dorn im Auge: Friedensdemonstration gegen Wettrüsten und Kriegstreiberei am Montag in Berlin

Pazifismus sei momentan »ein ferner Traum«, belehrte Wirtschaftsminister Robert Habeck die Ostermarschierer und bewies damit vor allem erneut, wie weit sich Bündnis 90/Die Grünen von friedenspolitischen Positionen entfernt haben. Gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonnabend) konstatierte er, dass die Ukraine zu unterstützen sei – »auch mit Waffen«. Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff ließ sich sogar zu einem Rückgriff in die Zeit des Kalten Kriegs hinreißen. Mit Blick auf die Ostermarschbewegung erklärte er im WDR: »Die Leute, die solche Märsche organisieren, sind eigentlich keine Pazifisten, sondern die fünfte Kolonne Putins.«

Willi van Ooyen, Sprecher des Ostermarschbüros in Frankfurt am Main, konterte den Anwurf mit Sarkasmus. »Herr Lambsdorff steht offenbar in einer Familientradition, die noch glaubt, sich für Stalingrad rächen zu müssen«, sagte er am Montag gegenüber junge Welt. Der Aktivist wies darauf hin, dass die Teilnehmer der diesjährigen Ostermärsche einhellig den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt hätten. »Aber genauso wurden die aggressiven innenpolitischen Debatten zurückgewiesen mit ihren ständigen Rufen nach Waffenlieferungen für die Ukraine, die den Konflikt nur anheizen«, so van Ooyen.

»Wir sind sehr zufrieden«, zog er eine vorläufige Bilanz der traditionsreichen Proteste. Bis zum Ostersonntag waren bereits Zehntausende Menschen an bundesweit mehr als 130 Orten – etwa in Hannover, München, Duisburg, Stuttgart, Leipzig und Berlin – gegen Krieg und Aufrüstung auf die Straße gegangen. Die Friedensbewegung sehe sich »deutlich gestärkt«, so van Ooyen. Bei den Aktionen sei etwa die Beendigung aller Auslandseinsätze der Bundeswehr und der Stopp aller Waffenexporte gefordert worden. Auch der Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag und der Stopp der sogenannten nuklearen Teilhabe durch die Bundeswehr bleiben demnach zentrale Forderungen der Friedensbewegung.

Nördlich von Celle organisierte die »Friedensaktion Südheide« am Sonnabend eine Aktion, die sich gegen einen der großen Profiteure der angekündigten Aufrüstung der Bundeswehr richtete. Der Rüstungskonzern Rheinmetall betreibt dort nahe dem Dorf Unterlüß das mit 50 Quadratkilometer Fläche größte private Erprobungsgebiet in Europa. Einem Friedensgottesdienst folgte ein Friedensmarsch durch den Ort und eine Abschlusskundgebung vor dem Werkstor von Rheinmetall. Insgesamt nahmen rund 100 Aktivisten teil.

Dass die Grünen die Friedensbewegung inzwischen als Gegner sehen, ist keine Überraschung. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges scheint aber auch die Unterstützung in Teilen der Partei Die Linke zu bröckeln. Das legen zumindest Äußerungen aus dem Bremer Landesverband nahe. Nachdem der Linke-Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann auf dem unter anderem vom »Bremer Friedensforum« organisierten Ostermarsch mit rund 1.200 Teilnehmenden gesprochen hatte, stand seine Rede auf der Homepage der Bremer Linkspartei – dann wurde der Text aber entfernt. Zwei E-Mails, in denen Kolandessprecher Christoph Spehr den Schritt begründet, liegen jW vor. Eine Veröffentlichung der Rede auf der Homepage habe »keinen Informations- und Servicecharakter, sondern ist ein Statement«, schreibt er. Es gebe zum Ukraine-Krieg »sehr unterschiedliche Haltungen in der Partei« und ihrer Anhängerschaft, darum müsse vermieden werden, »hier derart polarisierend aufzutreten«.

Spehr äußerte deutliche Kritik an Pellmann. »Was Sörens Rede aber für die Homepage disqualifiziert, ist, dass er gezielt ›anheizt‹ und diejenigen, die anderer Meinung sind, schlicht ausgrenzt, indem er ihnen jeden Friedenswillen abspricht und Militarismus unterstellt«, schreibt er. Pellmanns Hinweis auf die kriegsverlängernde Wirkung von Waffenlieferungen weist der Landessprecher brüsk zurück. Auf einer Linie mit Spehr ist Nelson Janßen, Kofraktionschef der Linken in der Bremischen Bürgerschaft. Bei Twitter forderte er am Sonntag Waffenlieferungen an die Ukraine. Dass diese »überhaupt so lange durchgehalten hat«, sei unter anderem internationalen Waffenlieferungen zu verdanken.