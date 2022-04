Kapital und DGB warnen vor russischem Gasimportstopp

Berlin. Kapitalverbände und Gewerkschaften haben gemeinschaftlich vor einem Importstopp von russischem Gas nach Deutschland gewarnt. Sanktionen müssten gezielt sein, die Gegenseite unter Druck setzen und möglichst Schaden von der eigenen Wirtschaft abhalten, erklärten der Vorsitzende des Unternehmerverbands BDA, Rainer Dulger, und der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, in einer gemeinsamen Stellungnahme, aus der dpa am Montag zitierte. »Beim aktuell diskutierten Gasembargo sehen wir das nicht.« Die negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung wären nach Ansicht Dulgers und Hoffmanns momentan in Deutschland höher als die in Russland. (dpa/jW)