Störfall bei Tesla

ÖDP – LV Brandenburg Nach Leck in Elon Musks Fabrik folgt ein Großeinsatz der örtlichen Feuerwehr (Grünheide, 14.4.2022)

Alles halb so schlimm. Keine Gefahr für Umwelt oder Nachbarschaft, meinte ein Sprecher des Landesamts für Umwelt (LfU) in Brandenburg am Gründonnerstag gegenüber dpa. Die amtliche Beruhigungspille hatte einen Grund: Am Montag abend vor Ostern war aus der Lackiererei der Tesla-Fabrik in Grünheide eine »wassergefährdende Flüssigkeit« ausgetreten. Ins Freie oder in den Boden sei sie indes nicht gelangt, so der Sprecher weiter. Also alles in Ordnung? Mitnichten.

Denn offenbar war der Störfall an besagtem Montag gravierender als öffentlich vermittelt, wie heimlich aufgenommene Fotos dokumentieren sollen, die jW seitens der Umweltpartei ÖDP am Ostermontag vorgelegt wurden. Demnach floss eine »Cocktailbrühe« durch das Tor der Lackiererei über eine abschüssige Rampe auf die Werksstraße vor die Halle, bestätigte der Brandenburger ÖDP-Chef Thomas Löb gleichentags im jW-Gespräch. Mehr noch: Bei dem Vorfall könnte ein Teil der Flüssigkeit in einen angrenzenden Graben gelangt und dort versickert sein. Tesla ließ eine jW-Anfrage zu den Vorwürfen am Montag bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Die Gigafactory des US-Elektroautobauers war erst am 22. März mit viel Politprominenz eröffnet worden. Trotz Protesten von Anwohnerinitiativen und Naturschutzverbänden. Die Liste der Kritik ist lang, denn die Fabrik liegt teilweise inmitten eines Grund- und Trinkwasserschutzgebiets. Zur finalen Betriebsgenehmigung gehört auch ein Störfallkonzept, das Tesla vor dem Produktionsstart vorlegen musste. Laut LfU reagierte das Unternehmen am Montag vor dem Osterwochenende »ordnungsgemäß auf den Vorfall«.

Daran gibt es große Zweifel. Löb: »Die Gefahren werden von Amts wegen einfach weggelogen, das ist grob fahrlässig.« Die Behörden müssten nun lückenlos aufklären. Das taten sie mit Wochenbeginn nicht. Das zuständige LfU als auch das übergeordnete Landesumweltministerium reagierten nicht auf Presseanfragen dieser Zeitung. Somit ist im Moment ferner offen, welche Giftstoffe bei dem Störfall mit welchen Risiken für Mensch und Natur auf dem Tesla-Gelände in Grünheide ausgetreten sind – und möglicherweise vertuscht werden sollen. Davon unabhängig, eines steht für den ÖDPler fest: »Wieder einmal geht Weiterbetrieb und Profit bei Tesla vor Sicherheit.«