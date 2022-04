Nachschlag: Niedergang des Empire

imago images/UIG Untergegangen wie das britische Empire: Die »Titanic«

Die »Titanic« stand für die »Überlegenheit der angelsächsischen Rasse auf dem Weltmeer«. So warb die englische Schiffahrtsgesellschaft White Star Line vor der Jungfernfahrt des Ozeanriesen. Der Untergang des Luxusdampfers am 15. April 1912 läutete den Niedergang des Empire ein. »Nie werde ich die schreckliche Schönheit der ›Titanic‹ in diesem Augenblick vergessen. Sie sah aus wie ein riesiges Glühwürmchen – elektrische Lichter in jeder Kabine, Lichter auf allen Decks und Lichter an der Mastspitze«, wird die Überlebende Charlotte Collyer im Deutschlandfunk zitiert. Genausowenig wie sich jemand vorstellen konnte, dass der schwimmende Stahlkoloss für immer auf dem Meeresboden liegen würde, dürften sich die Eliten auf der Insel den Kopf darüber zerbrochen haben, dass sich wenige Jahre später das Zentrum der Weltwirtschaft über den Atlantik nach Westen verlagern würde. »Könige der Finanzwelt, Industriekapitäne, weltberühmte Männer sind mit der ›Titanic‹ untergegangen!« titelten die Zeitungen. Farewell Britannia. (sz)