Lebendig und dauerhaft

Nadya Areshina Aidomir und Zhanomir sind mit ihren Eltern und ihrer Großmutter auf der Heuwiese. Die Hauptbeschäftigung der in den Altai im 19. und 20. Jahrhundert eingewanderten Kasachen ist die Viehzucht

Die Republik Altai liegt im Hochland des Altaigebirges im Süden von Westsibirien. An ihrer breitesten Stelle misst die Republik 360 Kilometer von Norden nach Süden und 380 Kilometer von Osten nach Westen. Die Nachbarländer im Südwesten und Süden sind Kasachstan, China und die Mongolei. Viele Jahrhunderte lang haben sich hier verschiedene Zivilisationen und Kulturen zusammengefunden. Religiöse Überzeugungen, heidnische Kulte der Nomadenstämme und schamanische Traditionen machten den einzigartigen Wert dieses Lebensraums aus.

Mit dem Anschluss des Altaigebietes an das Russische Zarenreich im 18. Jahrhundert und der Eingliederung in die Sowjetunion im 20. Jahrhundert entstanden noch mehr kulturelle Schichten. Den rund 200.000 Einwohnern stehen heute 190 kulturelle Institutionen zur Verfügung. Neu entstandene wirtschaftliche Beziehungen zwangen die Bevölkerung des Altai zur Anpassung: So ist die Hauptbeschäftigung der Einwohner heute die Entwicklung des Tourismus. 1,5 Millionen Menschen besuchen jährlich die Region, die über einzigartige historische und archäologische Denkmäler verfügt sowie saubere Luft und eine reichhaltige Flora und Fauna vorweisen kann. Touristen kommen hierher auf der Suche nach der Verbindung zwischen Mensch und Natur oder im Rahmen einer spirituellen Pilgerreise. Einzigartige historische und archäologische Denkmäler und reiche Erholungsressourcen sorgen für die Entwicklung fast aller Arten von Tourismus in der Region.

Die Gesellschaft, deren verbindende Ideen und Ziele nach dem Zusammenbruch der UdSSR verblasst waren, begann, nach solchen Vorstellungen zu suchen, die ihre spirituellen Bedürfnisse heilen und befriedigen konnten. Auf den Spuren der Nomaden reiste ich den gesamten Chuya-Highway entlang, der den Altai von Osten nach Westen durchquert, und fotografierte die Menschen, die ich unterwegs traf. Ich wollte herausfinden, wie Menschen, deren Identität einst von ihrer Familie und ihren Vorfahren bestimmt wurde, in einem Land leben, das verschiedene Ethnien, Kulturen und Religionen in sich birgt und vereint.

Ich war nicht nur über die Schönheit der Altainatur erstaunt, sondern auch über die besondere Einstellung der Bewohner der Region zur Natur und zu jedem einzelnen Objekt in ihr. Jeder See, jeder Fluss, jeder Berg und der Altai selbst werden von den Bewohnern nicht nur verehrt, sondern vergeistigt. Dort ist die Liebe zur Natur keine erzwungene Notwendigkeit oder eine Tradition, die sich vielleicht selbst überlebt, sondern sie ist lebendig und dauerhaft.