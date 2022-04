Im Stich gelassen

Valdes/Lehtikuva/picture-alliance/ dpa Nadschibullah im Oktober 1986 bei der Verabschiedung sowjetischer Truppen

Afghanistan war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eines der rückständigsten Länder der Welt. 90 Prozent der Bevölkerung waren noch in den 1970er Jahren Analphabeten, es gab im ganzen Land nur 3.600 Krankenhausbetten. Die sozialen Verhältnisse waren wie im 18. Jahrhundert stehengeblieben: Auf dem Lande herrschte eine Mischung aus Stammesgesellschaft und Feudalismus. Drei Viertel der afghanischen Bauern besaßen kein eigenes Land und bestellten die Felder von Großgrundbesitzern. Spätere Analysen sowjetischer Experten kamen zu dem Ergebnis, dass nur ein Sechstel ihres Arbeitsertrags bei den bäuerlichen Familien verblieb. In Verbindung mit der niedrigen Arbeitsproduktivität macht dies das ganze Ausmaß des Elends im Land deutlich. Wer etwas Boden besaß, war in der Regel bei Grundbesitzern oder Wucherern hoch verschuldet. Eine Arbeiterklasse gab es mangels Indus­trie nicht.

Aus der Handelsbourgeoisie sonderte sich eine zahlenmäßig kleine Intelligenz ab, und aus dieser rekrutierte sich in den sechziger Jahren eine kleine kommunistische Kaderpartei: die »Demokratische Volkspartei Afghanistans« (DVPA). Die KPdSU soll dabei unmittelbar Hilfestellung geleistet haben. Die DVPA spaltete sich schnell in zwei rivalisierende Fraktionen: »Chalk« (Volk) und »Partscham« (Banner – nach dem Titel des Parteiorgans). Chalk galt der Sowjetunion als »leninistisch«, »Partscham« eher politischen Kompromissen zugeneigt. Sowjetische Geheimdienstler verorteten »Chalk« im Kleinbürgertum, für das eine Karriere in der Armee die einzige Aufstiegschance darstellte; »Partscham« rekrutiere sich eher aus der Intelligenz und den »besseren Ständen«, denen auch der spätere Präsident Nadschibullah entstammte; sein Vater war Diplomat. Die sowjetischen Funktionäre, die die DVPA betreuten, monierten generell ein niedriges theoretisches Niveau der afghanischen Genossen und eine geringe Fähigkeit zu praktischer Arbeit. Statt dessen überwögen persönliche Rivalitäten, unterlegt von ethnisch-kulturellen Gegensätzen innerhalb der Führung. Der Staatsstreich, mit dem die DVPA im April 1978 die Macht ergriff, war nach Auffassung des KGB eine »Palastrevolution mit Unterstützung der Armee und eines Teils des Kleinbürgertums«.

Modernisierungseifer

An Entschlossenheit ließen es die afghanischen Kommunisten nicht fehlen. Das enorme Modernisierungsdefzit des Landes veranlasste sie, die vorgefundenen Verhältnisse an allen Fronten gleichzeitig anzugreifen. Mit einer Landreform wurde der Boden der Grundbesitzer an die Bauern verteilt, alle Schulden der Bauern wurden gestrichen, ein neues Familienrecht stellte die Frauen den Männern gleich, verordnete die Schulpflicht für alle, erhöhte das Mindestalter für die Eheschließung von Mädchen auf 16 Jahre und verbot jahrhundertealte patriarchalische Bräuche wie Brautpreis oder Mitgift.

Damit machten sie sich nicht nur die besitzenden Klassen des Landes zum Feind. Auch bei einem Großteil der Armen stießen die Neuerungen nicht auf Verständnis. Überdies blieben rasche Erfolge der Reformen aus. Die Bilanz der Landreform illustriert das Dilemma. Innerhalb des ersten Jahres der afghanischen Volksdemokratie wurden 740.000 Hektar Land von 35.000 Grundbesitzern enteignet; das ergibt eine durchschnittliche Fläche von gut 20 Hektar. Großgrundbesitz war das nicht, oder wenn, dann einer nach afghanischen Maßstäben. Von dieser Fläche wurden 665.000 Hektar an knapp 300.000 Bauernfamilien vergeben. Zudem hatte die Regierung zwar das Land umverteilt, nicht aber die Wasserrechte, so dass viele Bauern mit dem neuen Eigentum auch nichts Richtiges anfangen konnten. Infolge der Reform entstanden bäuerliche Kleinstwirtschaften mit kaum mehr als zwei Hektar Anbaufläche – bei dem überwiegend unfruchtbaren Boden zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben.

Eine antireligiöse Kampagne der Regierung, die zur Schließung zahlreicher Moscheen führte, und Massenrepressalien gegen Mullahs, die teilweise vor den Augen ihrer Gläubigen erschossen wurden, mobilisierten auch die Landbevölkerung, die die DVPA zu befreien beanspruchte, gegen die »Ungläubigen«. Aus dieser religiösen »Vendée« und dem Widerstand der herrschenden Klassen gegen die Landreform heraus wurden die ersten islamistischen Gruppierungen aktiv und nahmen den bewaffneten Kampf gegen die DVPA auf – ausgiebige Finanz- und Waffenhilfe von seiten der USA, Saudi-Arabiens und Pakistans verhinderte, dass sich die linke Regierung stabilisieren und ihren Einfluss über die wenigen Großstädte hinaus ausdehnen konnte. Ende 1979 hatte sich dann die UdSSR in einen verlustreichen Krieg an der Seite der afghanischen Regierung ziehen lassen.

Von Format, aber allein

Die Sowjetunion hatte ihren afghanischen Schützlingen schon früh von allzu ehrgeizigen Modernisierungsversuchen der Gesellschaft abgeraten. Mohammed Nadschibullah schien der Sowjetunion ein Gewährsmann für eine solche gebremste Reformpolitik zu sein. Der ausgebildete Arzt fiel den sowjetischen Betreuern durch seine organisatorischen Fähigkeiten als Chef des Geheimdienstes KHAD auf. Als die Sowjetunion unter Michail Gorbatschow über Abzugsszenarien aus Afghanistan nachzudenken begann, sorgte sie dafür, dass er Ende 1986 zum Staatspräsidenten ernannt wurde. Er machte die »nationale Versöhnung« zu seinem Hauptziel, ließ eine neue Verfassung ausarbeiten, die Elemente der Scharia berücksichtigte, und er bot Vertretern der Mudschaheddin sogar eine Beteiligung an der Regierung an. Ohne Erfolg.

Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen Anfang 1989 konnte sich die Regierung Nadschibullahs eine Zeitlang noch militärisch gegen die Aufständischen halten und brachte ihnen sogar Niederlagen bei. Doch bei einer weiteren Palastrevolte 1990 kamen die alten Fraktionskämpfe innerhalb der »Demokratischen Volkspartei Afghanistans« wieder zum Ausbruch. Und parallel stellte die Sowjetunion um diese Zeit auch ihre Lieferungen von Waffen und Treibstoffen an die Regierungs­armee ein. Jelzins erster Außenminister Andrej Kosyrew nannte die Hilfe für die »Freunde« in Kabul eine »sowjetische Hinterlassenschaft«, die der »Regelung« des Konflikts im Weg stehe.

Im März 1992, zwei Monate nach der Einstellung der sowjetischen Hilfe, bot Nadschibullah seinen Rücktritt an. Ein Fluchtversuch scheiterte, im April 1992 nahm eine Koalition von Mudschaheddin-Kämpfern Kabul ein; Nadschibullah konnte sich in die UN-Vertretung retten, wo er noch vier Jahre unter ähnlichen Bedingungen lebte wie Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London. Doch am 27. September 1996 stürmte ein Kommando der Taliban die Botschaft, nahm Nadschibullah gefangen und tötete ihn nach wenigen Stunden. Die Leiche wurde vor dem Präsidentenpalast zur Schau gestellt. Die Nachrichtenagentur Reuters nannte ihn in einem Nachruf »das letzte Opfer der Perestroika«. Juli Woronzow, der letzte sowjetische Botschafter in Kabul vor dem Abzug, schrieb in seinen Erinnerungen, wenn es in Afghanistan »99 Leute vom Format Nadschibullahs« gegeben hätte, wäre dem Land viel erspart geblieben.