David Baltzer »Wenn ein Staat derartige Übergriffe unterstützt, dann wird man gar nichts tun können.«

Er wolle in keinen »Beileidstourismus« verfallen, ließ sich Bundeskanzler Helmut Kohl im November 1992 wegen seine Abwesenheit von der Trauerfeier entschuldigen. Im schleswig-holsteinischen Mölln waren bei einem Brandanschlag gerade drei Menschen umgekommen: Bahide, Ayse und Yeliz Arslan. Der damals siebenjährige Ibrahim Arslan überlebte, da ihn seine Großmutter Bahide in nasse Tücher gewickelt hatte. In dem Stück »Mölln 92/22«, letzten Freitag unter der Regie von Nuran David Calis am Kölner Schauspielhaus angelaufen, wirkt er über Videointerviews mit – und stand bei der Premiere auf der Bühne. »Erinnern heißt stören«, so die Botschaft eines Stücks, das den Umgang mit offiziellem Gedenken als »Opferverhöhnung« geißelt, bei der das »Leid nicht anerkannt« werde.

Die drei Schauspieler Ismail Deniz, Kristin Steffen und Stefko Hanushevsky lassen zunächst das politische Klima zur Zeit ihrer eigenen Jugend Revue passieren. »Keine Ausländer, kein Rassismus«, wusste man auf der Schwäbischen Alb; »Wien ist nicht Istanbul«, hieß es in einem Österreich mit fest verankerter FPÖ. Aus dem Ruhrgebiet berichtete Deniz von Skins, die »Türken klatschen« kamen, die Gegenwehr unterschätzend.

Geistige Brandstiftung

Im Zentrum des Bühnenbildes steht ein Wohnkubus mit Jugendzimmer, in dem sich vor allem Deniz bewegt. Mehrfach routiert der Quader, am Ende bricht er in drei Teile, die Illusion des geborgenen Zuhauses zerfällt, auf die Wände werden die Namen von Bahide, Ayse und Yeliz projiziert. Ausgaben des Spiegel-Magazins der 90er Jahre werden in die Kamera gehalten, um Schlagzeilen wie »Flüchtlinge, Aussiedler, Asylanten: Ansturm der Armen« einzublenden. Zitiert wird aus dem »Anschwellenden Bocksgesang« (1993), einem Spiegel-Essay von Botho Strauß, von »Volk«, »Sittengesetz« und »Blutopfern« ist darin die Rede, von »liberal-libertärer Selbstbezogenheit«. »Geistige Brandstiftung«, lautet der Kommentar auf der Bühne, die Lunte von Mölln war gelegt. Und wer zündete am Ende? Einzeltäter? Nein, Netzwerke von Nazis.

In Videoausschnitten kommt die Familie Arslan zu Wort, starke Persönlichkeiten, ergreifende Erzählungen. »Wir waren der Schandfleck von Mölln«, klagt Ibrahim die Stadt an, die sich bis heute nicht entschuldigte; die sich nach dem Anschlag um den Tourismus sorgte; die rund 800 Briefe an die Familie zurückhielt, die von Beileid und Solidarität zeugten – Ibrahim fand sie kürzlich im Stadtarchiv. Bis heute gibt es zwei getrennte Gedenkfeiern: eine der Stadt, die »die Sache kleinhalten will«; und eine der Angehörigen, die zu Gastreden etwa die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano einluden.

Sand im Getriebe

»Nach Mölln sah ich meinen Vater weinen«, berichtet der Rapper und Aktivist Kutlu Yurtseven in einer weiteren Videosequenz. Die Familie hatte sich entschieden, in Almanya zu bleiben, sie würden »erst im Sarg in die Türkei zurückkehren«, so der Vater – ohne an einen Anschlag zu denken. In einer weiteren Einblendung erscheint Cem Özdemir, der an Strickleiter, Feuerlöscher und Rettungstür erinnerte, die seine Eltern prüften. Der Grünen-Politiker wirkt staatsmännisch – Krawatte, Jackett, Ukraine-Flagge am Revers. Ob die Szene mitten im Wahlkampf von NRW nicht ein Gschmäckle hat? Kritisch spricht er von »Nationalstolz«, von »rassistischen Konnotationen« zur Zeit der »Wiedervereinigung«. Im digitalen Zusatzmaterial zum Stück tritt auch Omid Nouripour auf, Kovorsitzender der Grünen. Beide Spitzenpolitiker äußern sich hier nicht zu Hochrüstung, Waffenlieferungen oder Kriegseinsätzen, die sie billigten. Das hätte Fragen aufwerfen können, so nach einem Gedenken an die über hundert Afghanen, die 2009 nahe Kundus bei einem von der Bundeswehr veranlassten Raketenangriff ums Leben kamen. Kein »Beileidstourismus« an den Hindukusch, bis heute keine Entschuldigung einer Bundesregierung.

Das führt zur »22« des Stücks: Haben sich in Zeiten einer Ampelregierung Dinge zum Besseren gewendet? Das »Leid der Opfer« mag mehr anerkannt sein als unter einer verknöcherten Kohl-Regierung. Doch hat Opferverhöhnung nicht auch neue Formen angenommen, wenn eine »Groko«-Regierung im NSU-Fall »Aufklärung« versprach, die Rolle des Inlandsgeheimdienstes bei der Mordserie aber nicht anrührte? Wo Fragen nach Verflechtungen von Behörden und Neonazistrukturen einmal aufflackern, verbleiben sie im digitalen Programmheft. »Schon kurze Zeit vor Solingen«, so Yurtseven mit Bezug auf die Anschläge von Mai 1993, habe wer zu ihm gesagt: »Kutlu, wenn ein Staat derartige Anschläge und Übergriffe unterstützt, verharmlost, dann werdet ihr gar nichts tun können.« Sie taten doch etwas, in Köln war es an der Initiative »Keupstraße ist überall«, aus der Mitte der Betroffenen für eine Erinnerungskultur zu streiten, die den Finger in die Wunde legt. Es ist auch das Verdienst solch beharrlicher Arbeit, dass am Kölner Schauspielhaus 2014 ein Stück wie »Die Lücke«, ebenfalls unter Regie von Calis, auf die Bühne kam. Gemeinsam mit Anwohnern erarbeitet und von Laienschauspielern mit aufgeführt, fragte es nach Hintergründen zum NSU-Terror – und läuft seit Ende 2021 als »Die Lücke 2.0«.

»Erinnern heißt nicht versöhnen«, wird am Ende von »Mölln 92/22« bekundet. Es heiße vielmehr, »Sand im Getriebe zu sein«. Wo er hinzustreuen ist, wie die Räder ineinandergreifen, fragten wir uns auf dem Weg nach draußen, als wir über die benachbarte Keupstraße von dannen zogen.